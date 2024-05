video suggerito

Chiede dieci euro in prestito al marito: lui la prende a calci e pugni alla schiena e alla nuca La donna subiva da anni maltrattamenti non solo dal marito ma anche dai genitori di lui: la suocera una volta l’ha spinta giù dalle scale mentre era incinta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Per anni una donna emiliana ha dovuto subire una serie di abusi, sia fisici che psicologici, che le sono stati inflitti dal marito e dai suoceri. Insulti, minacce e violenze fisiche continue, oltre a una situazione oppressiva e degradante. Dopo aver deciso di denunciare tutto ai carabinieri della stazione di Vezzano, i militari hanno indagato e hanno denunciato il marito 38enne della vittima e i suoceri, rispettivamente di 60 e 64 anni, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Le indagini hanno dimostrato che gli abusi sono effettivamente stati commessi, così la Procura ha ottenuto dal gip del Tribunale di Reggio Emilia un provvedimento cautelare che impone ai tre indagati il divieto di avvicinarsi alla donna offesa. Questo divieto include la casa e i luoghi frequentati dalla vittima. Vietata ai tre anche qualsiasi forma di comunicazione con lei.

L'inchiesta ha rivelato che i tre indagati agivano in concorso per maltrattare la donna, sottoponendola a violenze fisiche e psicologiche, insultandola quotidianamente e costringendola a uno stato di costante umiliazione. In svariate occasioni, il suocero ha insultato la donna arrivando anche a rivolgerle minacce di morte, mentre la suocera l’ha spinta giù dalle scale, nonostante fosse incinta.

Uno degli episodi più inquietanti è avvenuto quando la donna ha chiesto al marito 10 euro per restituirli a un’amica. Questo ha scatenato la furia dell'uomo, che l’ha aggredita fisicamente con pugni alla schiena e alla nuca. In un altro episodio il suocero ha rotto la porta dell’appartamento della vittima e l’ha picchiata, sputandole in faccia e spingendola contro la porta.