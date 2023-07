Chi sono i 21 nuovi cardinali annunciati dal Papa, solo 3 italiani: “Esprimono una Chiesa universale” L’annuncio di Papa Francesco è arrivato oggi, domenica 9 luglio, al termine della preghiera mariana dell’Angelus. Tra di loro solo tre sono italiani di cui solo due elettori e nessuno tra gli arcivescovi delle grandi città come Milano e Napoli.

A cura di Antonio Palma

"La loro provenienza esprime l'universalità della Chiesa che continua ad annunciare l'amore misericordioso di Dio a tutti gli uomini della Terra” così oggi Papa Francesco ha annunciato la nomina di 21 nuovi cardinali, tra cui 18 che diventeranno "elettori" nel Conclave e che dunque parteciperanno alla nomina del successore dello stesso Bergoglio. Tra di loro solo tre sono italiani di cui solo due elettori e nessuno tra gli arcivescovi delle grandi città come Milano, Napoli e Torino.

L’annuncio di Papa Francesco è arrivato oggi, domenica 9 luglio, al termine della preghiera mariana dell’Angelus. Nell'elenco dei 21 nuovi porporati, letto oggi da Bergoglio, vi sono tre nuovi prefetti dei dicasteri curiali tra cui quello dei Vescovi, che sarà Monsignor Robert Francis Prevost, quello della Dottrina della Fede, che sarà Mons. Víctor Manuel Fernández, e quello per le chiese orientali che sarà invece Mons. Claudio Gugerotti, uno degli italiani nuovi cardinali.

Gli italiani tra i 21 nuovi cardinali

Mons. Claudio Gugerotti, veronese di 67 anni vescovo di Ravello, ha rivestito le cariche di Prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali ed è stato nunzio apostolico dal 2001 in Georgia, Armenia, Azerbaijan, quindi in Bielorussia, Ucraina e infine in Gran Bretagna. Dal 21 novembre 2022 è prefetto del Dicastero per le Chiese orientali. Gli altri due cardinali italiani sono monsignor Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme e già custode di Terra Santa, e monsignor Agostino Marchetto, Segretario emerito del Pontificio consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti che però non sarà elettore del Conclave in quanto ultraottantenne.

Leggi anche Pace in Ucraina, da stasera il cardinale Zuppi in missione in Russia come inviato di Papa Francesco

Concistoro il 30 settembre

Tra le altre nomine a cardinale molti arcivescovi come ad esempio l'arcivescovo di Juba in Sud Sudan e il vescovo di Hong Kong. Berretta anche al nunzio negli USA e al frate confessore Luis Dri del Santuario di Nostra Signora di Pompei di Buenos Aires ma nessuno tra chi guida le maggiori diocesi italiane. Per tutti loro il 30 settembre prossimo si terrà un Concistoro per la nomina ufficiale.

“L'inserimento dei nuovi cardinali nella diocesi di Roma manifesta l‘inscindibile legame tra la Sede di Pietro e le Chiese particolari diffuse nel mondo" ha sottolineato Papa Francesco affacciato su Piazza San Pietro dalla finestra dei sui appartamenti in Vaticano, esortando infine tutti i fedeli a “pregare per i nuovi Cardinali, affinché, confermando la loro adesione a Cristo, Sommo Sacerdote misericordioso e fedele, mi aiutino nel mio ministero di Vescovo di Roma per il bene di tutto il Santo Popolo fedele di Dio”.

Ecco l’elenco dei nomi dei 21 nuovi Cardinali annunciati dal Papa: