Chi era Tiziana Pacco, scomparsa in Friuli e trovata morta a Crotone: “Era sola al mondo” Per un breve periodo prima di morire, Tiziana Pacco ha vissuto in un garage di un condominio di Crotone messo a disposizione da un residente che l’aveva aiutata durante un temporale. La donna, così come racconta il consigliere comunale Enrico Pedace a Fanpage.it, era purtroppo rimasta sola: i suoi familiari, infatti, sono deceduti. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Gabriella Mazzeo

Tiziana Pacco, 51 anni.

Per un breve periodo prima di morire, Tiziana Pacco aveva vissuto nel magazzino messo a disposizione da un uomo di Crotone che l'aveva aiutata durante un temporale. La donna scomparsa nel 2019 da Cervignano del Friuli (Udine) ha rifiutato per anni l'aiuto dei servizi sociali e quella offerta dal residente che le ha dato per un po' un tetto sopra la testa è stata l'unica mano che ha accettato.

Pacco ha respinto anche il supporto offerto da Enrico Pedace, consigliere comunale che l'11 dicembre ha fatto l'ultima segnalazione ai servizi sociali che dopo quell'email avevano tentato un ulteriore approccio.

"Non ho conosciuto questa signora – ha spiegato a Fanpage.it Pedace -. Ho risposto a una richiesta dei cittadini che lamentavano una condizione igienico-sanitaria precaria presso questo garage condominiale. Ho ricevuto dei video e delle foto che ho inoltrato tramite Pec e i servizi sociali hanno di nuovo cercato di convincerla a farsi aiutare. Lei non ha voluto e il garage è stato sgomberato e pulito. A quel punto ha occupato un altro magazzino condominiale, quello nel quale è stata trovata morta. Non saprei però dire con esattezza per quanto tempo abbia vissuto lì prima del decesso".

"Questi cittadini mi avevano segnalato una situazione di forte disagio – ha sottolineato ancora -. Spesso di notte Tiziana iniziava a urlare e non permetteva ai residenti di dormire. La situazione igienica poi era ancora più difficile, così sono intervenuto segnalando il tutto ai servizi sociali che hanno fatto un sopralluogo. Una situazione spiacevole. Non ho mai conosciuto la signora purtroppo, non abbiamo mai scambiato due chiacchiere e so che non si faceva avvicinare da nessuno. L'unico del quale si era fidata, era stato quest'uomo che le aveva messo a disposizione il garage".

Pedace ha ricordato l'importante aiuto dato da questo residente e l'apporto positivo che, seppur per un breve periodo, aveva avuto nella vita di Pacco. "Faceva per lei la spesa comprandole cibo, portandole vestiti e acquistando per lei anche gli assorbenti. Il suo aiuto è stato davvero prezioso, ha fatto tutto quello che poteva per sostenere Tiziana. Quando sono intervenuti gli assistenti sociali dopo la segnalazione dell'11 dicembre, purtroppo ha rifiutato il ricovero".

Tiziana Pacco ha vissuto dal 2019 come senza fissa dimora, passando da un comune all'altro. Lo stesso Pedace ha raccontato di aver trovato una segnalazione fatta al Comune di Crotone dalla Caritas nel 2022. "Ha sempre girato tanto. Da quel che capisco, dalla sua scomparsa non si è mai fermata per tanto tempo in un posto. Non c'era un luogo nel quale eri sicuro di trovarla. In questo senso l'intervento del cittadino che l'ha vista in strada in un giorno di forte pioggia è stato fondamentale. Le ha offerto un tetto sopra la testa per un po', considerato anche il fatto che lei rifiutava l'aiuto dei servizi sociali. I condomini però a un certo punto hanno dovuto chiedere un intervento per via della situazione igienico-sanitaria dello spazio in cui viveva. C'è stata una forte collaborazione tra istituzioni e cittadini per darle una mano ma lei ha sempre rifiutato tutto".

Dopo l'intervento e il conseguente sgombero del garage in cui si era stabilita, Pacco ha occupato un altro locale nello stesso condominio. "Non so per quanto tempo sia rimasta lì prima della morte. So che in quel locale è stato poi trovato il suo corpo senza vita, purtroppo. Sul cadavere non c'erano segni di violenza, è probabile che sia morta per il freddo, purtroppo non lo sappiamo. Il Comune ha provato a rintracciare familiari prossimi, ma era ormai sola al mondo".

Il comune di Crotone ha adottato proprio nella serata di ieri un provvedimento per pagare i funerali della donna scomparsa nel 2019 e per la concessione del loculo a titolo gratuito. Le esequie si sono tenute domenica 26 gennaio presso la chiesa di Sant'Antonio.