Chi era Nicola Salatino, morto nel trullo esploso: per lui e la moglie era il primo giorno di vacanza Nicola Salatino, ingegnere 55enne di Bari, non ce l'ha fatta: era appena arrivato con la moglie in Valle d'Itria per festeggiare il compleanno. La donna è ricoverata al Perrino di Brindisi. Una fuga di gas probabilmente all'origine dell'esplosione di domenica in un trullo nelle campagne di Cisternino.

A cura di Susanna Picone

Una domenica di agosto tragica per Cisternino (Brindisi), dove ieri nella piccola frazione di Caranna, probabilmente a causa di una fuga di gas è esploso un trullo. E un uomo di 55 anni, Nicola Salatino il suo nome, è rimasto ucciso sotto le macerie.

Ingegnere di Bari che domani avrebbe festeggiato il compleanno, Salatino era appena arrivato in Puglia per una vacanza con sua moglie, una 53enne rimasta ferita nell’esplosione del trullo. La donna è attualmente ricoverata nel centro grandi ustioni dell'ospedale Perrino di Brindisi, con lesioni su oltre il 50% del corpo. La prognosi è riservata.

La dinamica dell’incidente: salvi gli amici di Nicola Salatino

A quanto ricostruito, marito e moglie erano arrivati da poche ore in Valle d’Itria, ospiti di una coppia di amici di Barletta che al momento della deflagrazione erano distanti e sono rimasti praticamente illesi. L’esplosione, forse per una fuga di gas, è avvenuta alle 8 del mattino di domenica nella cucina del trullo.

Nicola Salatino, che nel trullo acquistato e ristrutturato dai suoi amici aveva deciso di festeggiare il compleanno, è rimasto intrappolato sotto le macerie ed è stato estratto senza vita sono dopo alcune ore. Sul posto sono arrivati durante le operazioni di soccorso anche alcuni parenti della vittima, tra cui il figlio e un fratello.

I messaggi di cordoglio per l'ingegnere 55enne

"Docente paziente e amorevole, professionista abile e instancabile, silenzioso e presente. Ciao Nicola caro, mancherai a tutti noi e sopratutto ai tuoi giovani allievi. Grazie per quel che hai sempre fatto a scuola per i ragazzi. Tu prezioso insegnante e saggio collega", uno dei ricordi dell’ingegnere affidato ai social. "Sempre rispettoso e corretto – scrive un altro amico pubblicando su Facebook una foto della vittima – un uomo e un collega serio e preparato su cui ho sempre potuto contare! Un tifoso biancorosso vero e appassionato".

Esplosione del trullo a Cisternino, aperta inchiesta per omicidio colposo

La procura di Brindisi ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti, dopo l’esplosione di domenica mattina del trullo. Le indagini sono coordinate dal pm Francesco Carlucci e delegate ai carabinieri. La procura ha anche disposto il sequestro dell'area per eseguire tutti gli accertamenti che dovranno consentire di ricostruire l’accaduto. I magistrati devono ancora decidere se far eseguire l'autopsia sul corpo del 55enne.