video suggerito

Chi è Zulfiqar Khan, l’imam di Bologna espulso dall’Italia: sosteneva posizioni antisemite e Hamas Per l’imam di Bologna Zulfiqar Khan, 54 anni, il ministero dell’Interno ha disposto l’espulsione dall’Italia per motivi di sicurezza. Il 54enne avrebbe manifestato una visione integralista, esaltando l’operato dei mujahidin nel conflitto israelo-palestinese e rivendicando il sostegno ad Hamas. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'imam Zulfiqar Khan, 54 anni

Per l'imam di Bologna Zulfiqar Khan, 54 anni, il ministero dell'Interno ha disposto l'espulsione dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato.

Come riporta il decreto di allontanamento dal territorio nazionale, il 54enne avrebbe manifestato una visione integralista del concetto di jihad e, tra l'altro, esaltato il martirio e l'operato dei mujahidin nel conflitto israeliano-palestinese, rivendicando il sostegno ad Hamas.

A quanto si apprende, sarebbe anche indagato dalla Procura di Bologna con l'ipotesi di reato di istigazione a delinquere, sulla base di alcune dichiarazioni fatte dal 54enne.

Nella mattinata di domani, mercoledì 9 ottobre, si terrà a Bologna l'udienza di convalida del decreto di espulsione. "Spiace constatare – ha detto l'avvocato difensore dell'imam, Francesco Murru – che siamo tornati a uno stato di polizia e al perseguimento di presunti reati d'opinione".

Chi è l'imam Zulfiqar Khan: nei suoi sermoni posizioni antisemite e omofobe

Nato a Rwalpindi, in Pakistan, Zulfiqar Khan è arrivato in Italia nel 1995 e a Bologna l'anno successivo, dove vive insieme alla famiglia. È un predicatore, imam del Centro islamico Iqraa di via Jacopo di Paolo, all'estrema periferia della città. Era residente in Italia con regolare permesso di soggiorno, ora revocato contestualmente all'espulsione.

Dall'autunno 2023 ha attirato l'attenzione del Viminale per il suo "crescente fanatismo ideologico" e per la sua "propensione verso posizioni radicali", connotate da un forte risentimento antioccidentale e antisemita e da una retorica omofoba e antifemminista.

In video pubblicati sui social tra novembre 2023 e aprile 2024 lo si vede accusare americani, tedeschi, francesi, inglesi e italiani di sostenere "gli impuri sionisti" e in un altro invocare Allah affinché distrugga gli oppressori, cioè gli Stati occidentali che appoggiano Israele.

L'imam Zulfiqar Khan, 54 anni (Foto Facebook)

Sarebbe stato anche in grado di generare proselitismo e favoreggiare l'infiltrazione nel territorio bolognese di organizzazioni politico-religiose e para-terroriste. Durante le indagini sono emersi i suoi contatti con persone appartenenti ad ambienti "dell'Islam ultra-radicale".

In uno dei suoi sermoni, tutti pubblicati sul suo profilo Facebook, esortava i fedeli musulmani a combattere la pretesa dello Stato di imporre il pagamento dei tributi in quanto le risorse devono rimanere nella comunità musulmana. In un incontro in un centro di Bologna aveva definito l'omosessualità "una malattia da curare" che ogni musulmano ha il diritto di contrastare "per evitare conseguenze catastrofiche quali addirittura l'estinzione stessa del genere umano".

In passato era stato ospite di diverse trasmissioni

Kahn era stato in passato anche ospite in diverse trasmissioni televisive e radiofoniche, come quelle di Nicola Porro, Paolo Del Debbio, o anche la Zanzara di Cruciani, come riporta il Corriere di Bologna. Prima dell’estate, l’imam era già finito al centro delle cronache per aver parlato della necessità di uccidere tutti gli ebrei, bambini e donne comprese.