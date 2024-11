video suggerito

Chi è Cecilia Piccioni, l’ambasciatrice italiana che ha incontrato Putin La nuova ambasciatrice d’Italia a Mosca, Cecilia Piccioni, è stata ricevuta al Cremlino da Vladimir Putin. Il faccia a faccia tra Piccioni, prima donna a ricoprire l’incarico, e il presidente russo è avvenuto durante una cerimonia ufficiale con altri diplomatici a Mosca. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cecilia Piccioni incontra Putin

Cecilia Piccioni, 60enne diplomatica italiana di lungo corso, è l'ambasciatrice d’Italia a Mosca dove martedì 5 novembre è stata ricevuta al Cremlino dal presidente russo Vladimir Putin. Nominata nel luglio scorso al posto del predecessore Starace, è la prima donna a ricoprire l’incarico di Ambasciatrice d’Italia nella Federazione Russa.

Chi è Cecilia Piccioni, la formazione e la carriera

Nata a Roma nel 1964, l'ambasciatrice Cecilia Piccioni si è laureata in Scienze Politiche all’Università di Roma nel 1991 e ha conseguito un Master in Finanza Internazionale e Commercio Estero nel 1992. Dopo alcune collaborazioni nel settore creditizio e un'esperienza in Banca Mondiale, nel 1996 entra a far parte del mondo diplomatico italiano vincendo un concorso pubblico come Volontario nella carriera diplomatica, con specializzazione commerciale.

Il primo incarico è alla Direzione Generale Affari Economici della Farnesina nel 1997 per assumere poi nel 2000 l'incarico di Secondo Segretario commerciale all’Ambasciata d’Italia a Praga seguito subito dopo da quello di Primo segretario commerciale. Con lo stesso incarico nel 2004 viene inviata a Washington dove due anni dopo assume le funzioni di Consigliere.

Cecilia Piccioni con Mattarella ad Hanoi

Nel 2008 è all’Ufficio del Consigliere Diplomatico della Presidenza del Consiglio dei Ministri mentre due anni dopo torna in Usa come Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite. Nel 2015 è nominata Ambasciatrice d’Italia in Vietnam ad Hanoi. Nel 2020 rientra alla Farnesina con vari ruoli fino all'incarico di ambasciatore d’Italia a Mosca il 15 luglio 2024

L'incontro di Cecilia Piccioni e Putin al Cremlino

Proprio nell'ambito del suo ruolo, Cecilia Piccioni è stata ricevuta martedì 5 novembre al Cremlino dal presidente russo Vladimir Putin, alla presenza del Ministro degli esteri russo Lavrov. Non si è trattato di un incontro bilaterale ma di un appuntamento diplomatico concordato a cui hanno partecipato altri diplomatici di 28 Paesi che hanno consegnato le credenziali al Presidente russo.

L'ambasciatrice Cecilia Piccioni al Cremlino

La cerimonia formale, che per la prima volta in cinque anni si è svolta secondo l’intero protocollo pre-Covid, è avvenuta come da tradizione nella Sala Alexander del Gran Palazzo del Cremlino. Mosca ha sottolineato la presenza degli ambasciatori di "paesi ostili" tra cui proprio l'Italia. “Vorrei esprimere la speranza che nel corso del vostro lavoro in Russia, cari ambasciatori, contribuirete a garantire che nelle capitali degli Stati che rappresentate, vi sia una visione più obiettiva e imparziale del nostro Paese e delle sue politiche”, ha detto Putin durante la cerimonia.