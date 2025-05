Chi è Antonio Filosa, il nuovo Ceo di Stellantis: dagli inizi in Fiat fino al vertice di Jeep

video suggerito

Questa mattina il Consiglio d'Amministrazione di Stellantis ha nominato il suo nuovo Ceo: si tratta dell'italiano Antonio Filosa, 51 anni, residente nello Stato americano del Michigan. La scelta del Chief Executive Officer è avvenuta all'unanimità, in seguito ad un "approfondito processo di ricerca di candidati interni ed esterni, condotto da un Comitato Speciale del Consiglio guidato dal Chairman John Elkann" si legge in una nota della holding con sede nei Paesi Bassi.

Nei prossimi giorni, gli azionisti della società automobilistica si riuniranno per eleggerlo come nuovo amministratore esecutivo. In attesa che ciò accada, Filosa entrerà in carica con pieni poteri il 23 giugno, occasione in cui dovrà annunciare i componenti della sua squadra dirigenziale.

Chi è Antonio Filosa, nuovo amministratore delegato di Stellantis

Nato a Napoli nel 1973, Filosa si è laureato in ingegneria al Politecnico di Milano per poi conseguire un master in Business Administration alla Fundação Dom Cabral, in Brasile. L'italiano ottiene primo incarico lavorativo nel 1999, quando viene assunto dalla Fiat per occuparsi del mercato europeo e sudamericano. Su quest'ultimo si è specializzato a partire dal 2005, anno in cui diventa Ceo di Fiat Chryser nell'America Latina.

La carriera del dirigente napoletano subisce un'ulteriore sviluppo nel novembre del 2023, quando viene nominato Chief Executive Officer del marchio Jeep, uno dei brand detenuti da Stellantis. A fine anno scorso, un'altra promozione, questa volta in qualità di Ceo per le Americhe del Nord e del Sud.

Un Ceo con un'eredità pesante

Oggi, dunque, Filosa farà il passo più importante della sua vita lavorativa, raggiungendo il vertice della holding. L'italiano prenderà il posto lasciato vacante da Carlos Tavares, che aveva rassegnato le dimissioni il 1°dicembre scorso. L'ex Ceo portoghese era finito nell'occhio del ciclone per la gestione della holding.

A tal proposito, sembrerebbe che il Consiglio d'Amministrazione di Stellantis gli avesse chiesto di dimettersi a 15 giorni dalla scadenza naturale del suo incarico. Della situazione ha parlato il Direttore Finanziario della società Doug Ostermann, ammettendo le profonde divergenze tra Tavares e i membri del CdA.

Si tratta di una sedia che scotta quella su cui si siederà il nuovo Ceo, che avrà molteplici compiti: innanzitutto dovrà rafforzare la coesione all'interno del Consiglio d'Amministrazione, per poi proiettare la holding sul settore dell'elettrico e rilanciarle sui mercati finanziari, fronteggiando una concorrenza sempre più agguerrita. Inoltre, Filosi sarà costretto anche ad affacciarsi sullo scenario geopolitico, tentando di gestire la situazione riguardante i dazi voluti dal Presidente americano Donald Trump, che rischiano di intaccare i profitti di Stellantis.

"Per me è un grande onore essere nominato Ceo di questa fantastica azienda. Sono grato al chairman John Elkann e ai membri del consiglio d'amministrazione per la fiducia riposta in me" ha commentato Filosi.