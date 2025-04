video suggerito

Che tempo farà il ponte dell'1 maggio, primo caldo estivo fino a 25°C: le previsioni meteo di Giuliacci Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it sul ponte dell'1 maggio 2025: "Dopo una breve perturbazione atlantica tra mercoledì 30 aprile e domenica 4 maggio sole e temperature in rialzo con punte di 25 gradi grazie all'arrivo sull'Italia dell'anticiclone africano".

A cura di Ida Artiaco

Finalmente un assaggio di estate col ponte dell'1 maggio e l'arrivo dell'anticiclone africano dopo una brevissima perturbazione che porterà qualche rovescio al Centro Sud. Sono queste le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che ha spiegato a Fanpage.it come sarà il tempo nel corso della prossima settimana quando cade anche il ponte dell'1 maggio dal momento che la festa dei lavoratori è quest'anno giovedì e molti ne approfitteranno per brevi gire fuori porta.

Secondo le previsioni di Giuliacci, "le prospettive sono ottime. C'è una nuova perturbazione atlantica che già ieri ha raggiunto parte dell'Italia e oggi, martedì 29 aprile, porterà piogge ma solo qua e là e non insistenti al Sud ad eccezione della Puglia e qualche temporale al pomeriggio sulle alpi e rilievi di Abruzzo e Molise. Poi da mercoledì 30 fino a domenica 4 maggio farà un bel tempo deciso perché arriva sul nostro Paese l'anticiclone africano".

Il ponte dell'1 maggio, dunque, sarà caratterizzato dal sole, per la gioia di quanti hanno deciso di trascorrere qualche giorno in vacanza. "E tutto grazie all'alta pressione che si allungherà verso il Mediterraneo, sull’Europa Centrale e quindi anche sull’Italia. Ma – ha sottolineato Giuliacci – non ci sarà solo bel tempo. Tra venerdì 2 e sabato 3 maggio le temperature saranno in deciso rialzo di 4 o 5 gradi tanto che le massime sempre tra venerdì e sabato supereranno ovunque i 20 gradi con punte di 25 gradi sulle Regioni meridionali. Non ci sono grandi novità, avremo diversi giorni di beltempo consecutivi dopo una piccola perturbazione e che coinvolge l'1 maggio. È finalmente un assaggio d'estate".