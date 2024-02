Che canzone di Sanremo sei: un brano per ogni segno zodiacale Grazie a Plutone che sollecita conduttori e conduttrici questo Sanremo 2024 si sta rivelando davvero indimenticabile. Ecco a voi una canzone perfetta per ogni segno zodiacale secondo l’oroscopo di queste settimane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

In questo Sanremo 2024 trionfano i segni di fuoco, trionfa Plutone a sollecitare i conduttori e conduttrici e, come ci potevamo aspettare da un anno 2024 (anno 8 secondo la numerologia) trionfano le donne.Plutone a favore di tutti i conduttori e le conduttrici sul palco mostra talento, potere, sensualità, voglia di portare i messaggi importanti anche qualora dovessero essere provocatori e insidiosi. Il fuoco è invece l'elemento che trionfa tra i cantanti e soprattutto tra le cantanti donna: meno canzoni d'amore è più canzoni energiche, travolgenti, passionali, di chi si presenta sul palco a testa alta.

Ariete – La noia di Angelina Mango

Dopo queste settimane di attesa e pensieri profondi adesso hai voglia di azione e di energie. Angelina dice "Quasi quasi cambio di nuovo città che a stare ferma a me mi viene a me mi viene la noia". E' una canzone che solo lei con tutti i suoi pianeti di fuoco avrebbe potuto cantare.

Toro – Diamanti grezzi di Clara

Tra altissimi e meno alti queste settimane passano per continuare a farti mettere in discussione. Ma tu hai Giove dalla tua parte e hai voglia solo di dare e vedere il meglio. Nessuno riuscirà a toglierti il tuo ottimismo o ad abbassare le tue energie. "Te lo ricordi cosa siamo noi. Solo diamanti grezzi cadono in mille pezzi di una storia sola".

Gemelli – Ti muovi di Diodato

Questo Saturno contro si sta facendo sentire Gemelli e tu non vuoi certo zittirlo, anzi. Pensi, ripensi, riconsideri. La leggerezza che conoscevamo si è un po' spenta ma in compenso stai guardando ai sentimenti con una lente nuova, anche a quelli passati che credevi archiviati. "Qui dentro ti muovi cerchi l’ultima parte di me che crede ancora che sia possibile. Davvero è questo quel che vuoi

(…) Ma ormai sei già nella tempesta non puoi pensare a ciò che resta e vuoi toccare il fondo, andare a fondo, fino in fondo".

Cancro – Apnea di Emma

Nessuno come te sa scavare nei rapporti soprattutto adesso che con Giove e Saturno a favore non hai davvero paura di guardare con chiarezza. Sono fiera di te! "Se avessi un telecomando non ti cambierei mai. Io non so dove sto andando dimmi tu dove vai. Ti lascio un altro messaggio ma che te ne farai dimmelo quanto ti manco tu già lo sai."

Leone – Pazza di Loredana Bertè

Giove ti strapazza per bene in alti e bassi di emozioni ma adesso hai voglia di far vedere chi sei in tutta la tua meraviglia di segno di fuoco. Sì, sei difficile, ma sì, ti ami da impazzire. "Sono sempre la ragazza che per poco già s’incazza amarmi non è facile (…) Io sono pazza di me, di me e voglio gridarlo ancora. Non ho bisogno di chi mi perdona io, faccio da sola, da sola e sono pazza di me.".

Vergine – Due altalene di Mr Rain

Mai come adesso, Vergine, ti senti esposta alle emozioni e ai sentimenti. Come un'altalena appunto! "Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere.". E' proprio così che ti stai riscoprendo, soprattutto nelle relazioni che ti fanno provare sentimenti forti ancora prima di soddisfare necessità.

Bilancia – Tuta gold di Mahmood

Sei pronta per riesplorare quello che hai provato, tutte le relazioni che sono state importanti per te. Vieni da settimane intense e anche un po' malinconiche ma sei pronta a rimetterti in piedi e soprattutto a dire quello che pensi senza grandi giri di parole diplomatici. "Lo sai che non porto rancore anche se papà mi richiederà di cambiare cognome. Ballavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra".

Scorpione – Mariposa di Fiorella Mannoia

Questa canzone inizia con "Sono una strega in cima al rogo (…) Sono una sposa sopra l'altare (…) Sono il coraggio che genera il mondo". Proprio così ti senti in qusto periodo, potentissimo ma incompreso, capace di tutto e da non sottovalitare. E' la canzone dello Scorpione nella sua doppia anima, quella evidente e quella nascosta, profonda.

Sagittario con – Casa mia di Ghali

Questa canzone di Ghali rappresenta perfettamente i tuoi valori: la condivisione, la comunità, l'eguaglianza. Sono questi i sentimenti che tornano a galla soprattutto adesso che hai Saturno contro e devi tornare alla radice dei tuoi bisogni. "(…)Sto già meglio se mi fai vedere il mondo come lo vedi tu. Non mi serve un’astronave, lo so casa mia, casa tua, che differenza c’è? Non c’è (…)".

Capricorno – Sinceramente di Annalisa

Hai bisogno di testi schietti e ritmi vitali soprattutto adesso che hai voglia di divertirti. E che sia chiaro: tu ami prima di tutto te stesso e questa consapevolezza ti rende grande e potente. Così ti vogliamo! "Sinceramente quando quando quando quando piango anche se a volte mi nascondo non mi sogno di tagliarmi le vene". Chiarissimo.

Acquario – Un ragazzo, una ragazza dei The Kolors

C'è bisogno di rimettersi in gioco Acquario anche se ti senti un po' cigolante, un po' da oliare insomma. "Serve un’idea continentale vorrei parlarti e mi vergogno come un cane. Tu aspetti il treno io al cellulare non trovo l’asso da giocare". Sono sicura che in questa situazione impacciata non ci starai per molto caro mio anche se adesso non ti senti pronto. Torni in pista a brevissimo!

Pesci – La rabbia non ti basta di Big Mama

Questa canzonr dice "È facile distruggere i più fragili colpire e poi affondare chi è solo. (…) Credere nei propri sogni salva se vuoi ballare balla non puoi sparire. Se ti perdi segui me" perché mai come adesso anche tu ti stai rimettendo in discussione e non hai alcuna intenzione di zittire quello che pensi per accontentare gli altri.