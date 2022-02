Cesena, donna aggredita e violentata mentre passeggia: scatta la caccia all’uomo Una donna di 60 anni è stata picchiata e stuprata venerdì sera mentre passeggiava vicino casa a Gatteo Mare, nel Cesenate.

A cura di Davide Falcioni

Una donna di poco meno di 60 anni sarebbe stata malmenata e stuprata venerdì sera mentre passeggiava vicino casa a Gatteo Mare, nel Cesenate. Secondo quanto riporta l'edizione locale del ‘Corriere Romagna', la donna, un'imprenditrice, era uscita da sola nella zona della foce del fiume Rubicone nell'area tra un quartiere residenziale e la spiaggia, presso i giardini ‘Don Guanella'. All'improvviso mentre camminava sarebbe apparso un uomo, che l'avrebbe aggredita prendendola violentemente a pugni. Dopo averla immobilizzata, l'aggressore avrebbe abusato di lei, prima di fuggire facendo perdere le proprie tracce. La vittima ha chiamato i soccorsi e sul posto sono giunti i Carabinieri e l'ambulanza che ha provveduto a trasportarla presso il pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena.

Stando a quanto riferisce il Corriere di Romagna la vittima era completamente sola, come lo era il suo aggressore. Al momento non si sa se l'uomo abbia tentato un approccio non andato a buon fine o se le violenze siano state improvvise; di certo ha malmenato la malcapitata e, dopo averla messa nelle condizioni di non poter reagire, ha perpetrato la violenza sessuale. Quando la sessantenne è riuscita a dare l’allarme sono intervenuti i carabinieri per le indagini e l’ambulanza per i soccorsi sanitari. La donna è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena. La visita ha confermato la violenza sessuale subita, mentre per le botte ricevute è stata giudicata guaribile in 10 giorni salvo complicazioni. Dopo i controlli sanitari la donna è stata dimessa. Ad indagare sono i carabinieri della compagnia di Cesenatico, che proveranno a visionare le telecamere della zona alla ricerca di indizi utili a risalire all'identità dell'aggressore, che a quanto pare sarebbe stato uno straniero.