Aggredisce e minaccia la moglie perché "non gli aveva cambiato le lenzuola": arrestato 53enne Un uomo di 53 anni ha minacciato e aggredito la moglie di 46 anni perché "non aveva riordinato la sua camera da letto". Dopo le minacce, la donna ha contattato le forze dell'ordine che hanno provveduto all'arresto nel Catanese.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

I carabinieri di Belpasso hanno arrestato un uomo di 53 anni per maltrattamenti nei confronti della moglie, una donna di 46 anni, "colpevole" di non avergli cambiato le lenzuola. Stando a quanto scoperto dalle forze dell'ordine, il 53enne avrebbe aggredito la moglie che era appena rientrata dal lavoro. Secondo l'uomo, la compagna avrebbe dovuto provvedere a cambiargli le lenzuola del letto e a sistemare la camera dove lui dormiva ormai da solo.

Per questo motivo, l'uomo ha aspettato che la 46enne tornasse dal lavoro per poi costringerla con urla e minacce a salire nella sua stanza per indicarle il disordine che, secondo lui, avrebbe dovuto sistemare lei. Dopo averle indicato il letto sfatto, l'uomo l'ha minacciata di rompere i vetri della sua auto parcheggiata sotto casa. La vittima, consapevole che il marito sarebbe passato dalle minacce ai fatti come in precedenti occasioni, si è affrettata a chiedere aiuto alle forze dell'ordine tramite il 112.

L'intervento di una pattuglia dei Carabinieri è stato immediato e il 53enne è stato arrestato poco dopo. L'uomo non avrebbe opposto resistenza all'arresto mentre la donna, visibilmente nel panico, è stata affidata prima alle cure delle forze dell'ordine e poi a quelle dei sanitari che hanno provveduto a calmarla e a consolarla.

Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna aveva subìto più volte aggressioni di questo tipo, con violenze fisiche e verbali da parte del marito violento che la trattava "come una schiava". Il 53enne pretendeva che la donna si occupasse da sola della manutenzione della casa, anche delle aree dell'abitazione che l'uomo usava da solo, come la camera da letto nella quale dormiva.

Stando al racconto della 46enne, sarebbero state diverse le aggressioni fisiche perpetrate dal marito nei suoi confronti con percosse e minacce.