Cerignola, evade dai domiciliari per sradicare e rubare un parchimetro: incastrato dai video sui social Un uomo di 32 anni sarebbe fuggito dagli arresti domiciliari per sradicare e portare via la colonnina di un parchimetro a Cerignola. Il furto è stato però ripreso dal cellulare di un residente e l’insolito ladro è stato immediatamente identificato e arrestato.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un uomo di 32 anni ha sradicato un parchimetro in viale Levante, a Cerignola, per caricarlo in auto e portarlo via. Il ladro sarebbe stato però ripreso dai cellulari di alcuni residenti che, neanche a dirlo, hanno aiutato le forze dell'ordine a individuarlo in pochissime ore. L'uomo avrebbe agito nella giornata del 22 agosto, presentandosi sulla scena del crimine per sradicare il parchimetro picchiandolo con la parte anteriore dell'auto.

Il tutto si è svolto in pieno giorno, sotto gli occhi vigili dei residenti rintanati in casa per il gran caldo. Nel filmato, l'uomo appare stranamente tranquillo mentre sradica il totem della sosta a pagamento e lo carica in auto per poi fuggire. Il furto ha dell'incredibile, soprattutto se si considera la calma del responsabile durante tutta l'operazione e il fatto che abbia deciso di agire alla luce del sole, ignorando completamente le telecamere di videosorveglianza che nel frattempo avrebbero potuto riprendere l'intera scena.

Non ci hanno pensato le telecamere della zona, ma i cellulari di alcuni residenti che dalle loro finestre hanno assistito allo strano crimine. I video sono stati pubblicati online e sono divenuti in poco tempo virali.

La vicenda appare ancora più assurda se si considera che l'uomo avrebbe violato il regime di arresti domiciliari proprio per prendere di mira quel parchimetro. Il contenuto del totem era di 127 euro, una somma decisamente esigua anche solo per considerare un'evasione dagli arresti domiciliari.

Non è chiaro se il 32enne abbia agito contro il posteggio a pagamento per vendicarsi, ma la colonnina è tornata al suo posto poco dopo il furto. Le autorità, infatti, l'hanno rinvenuta poco distante dall'auto dell'uomo, che invece è stato arrestato poco dopo il ritrovamento. Restano ignote le motivazioni dietro il furto.