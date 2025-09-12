Cerca di strangolare il figlio, cane interviene e salva il minore ma il papà incendia casa e scappa

È accaduto nel Bolognese dove il genitore infine si è consegnato ai carabinieri dopo che il minore aveva chiamato il 112 chiedendo aiuto perché il padre lo stava strangolando. Il ragazzo è finito in ospedale mentre il genitore arrestato.

Scene di follia nelle scorse ore nel Bolognese dove un padre ha cercato di strangolare il figlio minorenne in casa dopo una lite per futili motivi ma di fronte all’intervento del cane, che ha salvato il padroncino, l’uomo ha incendiato l’abitazione scappando. Una fuga che però si è conclusa poco dopo con l’arresto del genitore da parte dei carabinieri.

L’intervento dei militari dell’arma del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, era scattato in seguito a una telefonata al numero di emergenza del 112 da parte dello stesso minore aggredito. Il giovane, salvato dal cane, al telefono chiedeva aiuto, riferendo che il padre aveva appena tentato di strangolarlo.

La centrale operativa ha inviato subito una pattuglia sul posto ma quando i Carabinieri sono giunti poco dopo sul luogo indicato, non hanno rinvenuto né il padre né il figlio ma solo l’abitazione in fiamme e due cani di grossa taglia che si aggiravano nei dintorni. Sul posto è stato così richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco che in poco tempo hanno domato l’incendio mettendo in sicurezza la zona.

Mentre le operazioni erano ancora in corso, però, i carabinieri sono stati informati che il minorenne che aveva chiesto aiuto era stato soccorso dai sanitari del 118, che lo avevano trasportato in ospedale per le cure del caso.

Nel frattempo anche il padre si è rifatto vivo. Resosi conto della gravità dei fatti, il cinquantenne infatti si è costituito presso una Stazione dei Carabinieri nel Bolognese. Davanti ai militai ha ammesso di aver aggredito il figlio durante una discussione raccontando poi di aver appiccato un incendio nell’abitazione al culmine dell’ira.

Dopo aver informato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, i Carabinieri si sono recati al pronto soccorso per sentire anche la versione del minore. Quest’ultimo fortunatamente è apparso in buone condizioni generali, anche se visibilmente scosso, e ha confermato l’aggressione del padre rivelando di essere riuscito a salvarsi solo grazie all’intervento di uno dei due cani di casa, successivamente affidati a un canile.