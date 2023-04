Cane mastica alluce del proprietario addormentato fino all’osso e in questo modo gli salva la vita Così David Lindsay, un muratore gallese in pensione, ha scoperto di avere due arterie di una gamba ostruite: il piede era privo di sensibilità tanto che il suo cane aveva potuto divorargli un alluce indisturbato.

A cura di Davide Falcioni

Immaginate se un giorno, dopo aver schiacciato un pisolino sul divano, vi svegliaste e vedeste il vostro cane intento a rosicchiarvi un alluce. Sarebbe una scena degna di un film dell'orrore, eppure è quello che alcuni giorni fa è accaduto a David Lindsay, un muratore gallese in pensione che stava dormendo in poltrona quando è stato svegliato dalle urla terrorizzate di sua moglie: "Svegliati, David, il cane ti sta divorando un piede".

L'uomo ha aperto gli occhi incredulo, ha guardato verso il basso e visto che sì, Harley, il suo cucciolo di bulldog di sette mesi, gli stava mordicchiando un piede tanto che un alluce era ormai dilaniato fino all'osso e ovviamente coperto di sangue. Eppure se David è ancora vivo lo deve proprio a quell'animale decisamente "ingordo": intervistato da Wales Online, David ha ammesso che grazie a quell'imbarazzante incidente ha scopeto di aver perso da tempo la sensibilità di un piene.

Dopo essersi recato al pronto soccorso per farsi curare le ferite causate dal cane, infatti, i medici gli hanno spiegato che due arterie delle gambe erano completamente intasate. Il mancato afflusso di sangue aveva reso l'estremità della gamba così insensibile che l'uomo non si era accorto che il suo bulldog gli aveva divorato un alluce fino all'osso. Se però Harley non l'avesse fatto, David avrebbe molto probabilmente perso la gamba e anche rischiato di morire.

Gli specialisti stanno ora verificando la possibilità di applicargli degli stent che aprano le arterie e consentano al flusso sanguigno di tornare nella norma. Insomma, se David Lindsay camminerà ancora in futuro lo dovrà solo al suo bizzarro cane.