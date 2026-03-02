Cede una griglia e precipita nel vuoto: Loris Costantino è l’operaio morto all’ex Ilva di Taranto

Il 36enne Loris Costantino è l’operaio morto cadendo nel vuoto dopo cedimento di una griglia metallica mentre si trovava al lavoro nello stabilimento dell’ex Ilva di Taranto. Lascia moglie e due figli.

Si chiamava Loris Costantino e aveva 36 anni l'operaio morto cadendo nel vuoto dopo cedimento di una griglia metallica. Si trovava nello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto ed era impegnato nella pulizia di un nastro trasportatore. Era dipendente di una ditta di pulizie dell’appalto ex Ilva. Per lui tutti i tentativi di salvargli la vita sono apparsi inutili. Troppo gravi le lesioni riportate dalla caduta: era stato portato prima nell'infermeria dello stabilimento e poi d'urgenza in ospedale. Qui il medico non ha potuto far altro che accertare il decesso. Lascia moglie e due figli.

Intanto si sta proseguendo con tutti gli accertamenti del caso. La Procura di Taranto ha messo sotto sequestro la zona dove è accaduta la tragedia: si tratta di una zona dismessa del siderurgico. I magistrati hanno aperto un’indagine per omicidio colposo a carico di persone da identificare. A breve verrà disposta l'autopsia.

Stamattina Luciano Manna di VeraLeaks ha confermato che il 4 marzo "i cittadini di Taranto, sotto la sigla Taranto Libera, si incontreranno alle ore 10 presso Palazzo di Città per poi muovere verso gli uffici della Procura in Commissariato Borgo per depositare una denuncia penale nei confronti dei gestori della fabbrica ex Ilva". E poi ha aggiunto: "Siamo nell’agglomerato dell’ex Ilva, Acciaierie d’Italia, impianti fatiscenti che perdono materiale ovunque, anche quelli inquinanti con la diossina che sono già cotti in agglomerato, Loris lavorava qui alle pulizie di questo inferno formato da ferraglia e polveri".