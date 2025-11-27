Cede il solaio durante una visita immobiliare a Sassari: 68enne precipita per 4 metri, si salva per miracolo

Si è sfiorata la tragedia nel pomeriggio del 26 novembre, nel cuore di Sassari. Una donna di 68 anni è precipitata per oltre quattro metri dal solaio della mansarda di una palazzina d’epoca in via Zanfarino, crollato all’improvviso mentre stava visitando l’immobile in vista di un possibile acquisto. A riportare la vicenda è la Nuova Sardegna, che ricostruisce i momenti di grande paura vissuti all’interno dell’edificio.

Erano da poco passate le 16 quando la donna, accompagnata da un’agente immobiliare, stava osservando il sottotetto. L’area era già considerata non praticabile, ma il cedimento è avvenuto in un punto che non sembrava segnalare un pericolo immediato. Il pavimento – un vecchio solaio “cannicciato”, composto da travi e canne – ha ceduto sotto i suoi piedi, facendola precipitare nell’appartamento del piano inferiore.

L’agente immobiliare, sotto shock, ha raggiunto di corsa le scale per chiedere aiuto. Nell’edificio sono presenti vari studi legali, e proprio un avvocato che si trovava all’interno della palazzina ha dato immediatamente l’allarme, guidando poi i vigili del fuoco fino all’appartamento in cui la donna era caduta, per agevolare i soccorsi.

La 68enne, spaventata ma rimasta cosciente, è stata stabilizzata dal personale del 118 e trasportata in ospedale. Ha riportato una frattura alla caviglia e diverse contusioni, ma le sue condizioni non vengono considerate gravi. Vista l’altezza della caduta, i soccorritori hanno sottolineato come la donna sia stata “miracolata”.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e avviato le prime verifiche strutturali sull’edificio. La polizia locale, intervenuta sul posto, sta ricostruendo la dinamica dell’incidente e valutando lo stato di conservazione della mansarda. La Procura di Sassari ha aperto un’inchiesta e disposto il sequestro preventivo dell’appartamento, in attesa di chiarire eventuali responsabilità.