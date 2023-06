Caterina morta coi figli Giusy e Giovanni nell’auto finita nella scarpata: “In cielo 3 nuove stelle” Tanto dolore a Careri per la morte di Caterina Pipicella e dei suoi due figli, Giusy e Giovanni Marvelli di 13 e 11 anni, scomparsi tragicamente ieri nell’incidente sulla provinciale che da Bovalino conduce a Natile quando la loro auto è precipitata nell’alveo di un torrente.



Dolore, incredulità e tanta tanta commozione a Careri, in Calabria, per la morte di Caterina Pipicella e dei suoi due figli, Giusy e Giovanni Marvelli di 13 e 11 anni, scomparsi tragicamente ieri nell’incidente sulla provinciale che da Bovalino conduce a Natile quando la loro auto è precipitata in una scarpata facendo un volo di diversi metri.

Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti sui social dopo la diffusione della notizia della morte della mamma 39enne e dei suoi figli vittime di un incidente stradale alla periferia della frazione Natile del comune di Careri, in provincia di Reggio Calabria. “Il cielo di Natile di Careri stasera avrà guadagnato tre stelle brillanti a illuminarlo… Ma noi in Terra avremo perso tre meravigliose persone nel pieno della loro vita” recita uno dei messaggi che, come tanti altri, si interroga sulla sicurezza di una strada giudicata inidonea e molto pericolosa soprattutto i condizioni di maltempo.



La strada provinciale dove nel primo pomeriggio di giovedì si è consumata la tragedia, infatti, è considerata poco sicura per le dimensioni ridotte della carreggiata e le condizioni dell’asfalto e già in passato è stata teatro di incidenti molto gravi. Lo stesso sindaco del comune di Careri, esprimendo il cordoglio per la tragedia, ha ricordato che quel tratto di strada è stato già protagonista di altri lutti.

“Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale si stringono al dolore dei familiari dei giovani concittadini che oggi hanno perso la vita a causa, ancora una volta, di un incidente stradale occorso nel tratto della strada provinciale Natile/Bovalino” è infatti la nota del Comune. In città tutti si sono stretti attorno ai famigliari delle vittime, in particolare al papà dei piccoli e marito della donna che ora è rimasto solo a crescere il figlio più piccolo.



Il nucleo familiare viaggiava a bordo dell’utilitaria, una fiat panda che, per motivi ancora in corso di accertamento, è precipitata nell’alveo di un torrente che costeggia la strada. Caterina Pipicella, che era alla guida dell’auto, e il figlioletto di 11 anni sono morti sul colpo, la tredicenne è stata invece soccorsa e trasportata d’urgenza in elicottero all’Ospedale di Reggio Calabria dove però purtroppo è deceduta poco dopo a causa delle ferite riportate nell’impatto.