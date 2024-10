Catello Miotto, ex di Amici, arrestato per rapina. Era già stato condannato per violenza sessuale

video suggerito

Dal palco di Amici di Maria De Filippi al carcere. Un epilogo tutt'altro che esaltante per la carriera di Catello Miotto, ex ballerino del talent show in onda sulle reti Mediaset, arrestato per la seconda volta.

Il 38enne, residente a Fano, è stato arrestato per una doppia rapina. Come riporta Il Messaggero, è accusato di essersi presentato all’hotel Gala di Pesaro ieri mattina alle 5. Armato di un cacciavite, si sarebbe fatto consegnare i soldi della cassa dalla reception. Ma il “bottino” è stato misero: appena 150 euro.

Forse anche per questo motivo, avrebbe tentato una sorte migliore in una lavanderia di viale della Vittoria, dove avrebbe preteso l’incasso con fare minaccioso. La titolare, però, lo ha sorpreso e cacciato via, barricandosi dentro il locale. Non prima, però, di aver preso il numero di targa dell'auto dell'uomo. I carabinieri non hanno impiegato molto a identificarlo e a procedere con l’arresto immediato.

Va ricordato che Catello Miotto, nel dicembre 2020, era già stato arrestato dalla polizia di Fano con l'accusa di violenza sessuale ai danni della moglie di un ex amico. Il presunto abuso era avvenuto il 27 febbraio 2010, ma la condanna definitiva era arrivata solo dieci anni dopo. Miotto aveva trascorso un brevissimo periodo in carcere e circa cinque mesi agli arresti domiciliari, a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, a casa della madre, Lucia.

"L'unica colpa che ho è quella di aver fatto l'amore con quella donna. Sono stato uno scemo, ma non ho mai in nessun modo abusato di lei. Si è inventata tutto perché aveva paura del marito", si era difeso all'epoca l'ex ballerino di Amici.