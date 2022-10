Catania, si ribaltano col minicar per schivare un gatto: morto 15enne, grave la sorella Un ragazzo di 15 anni è morto e la sorella – alla guidi di una minicar – è rimasta gravemente ferita in seguito a un incidente avvenuto per tentare di schivare un gatto.

A cura di Davide Falcioni

Tragica fatalità la scorsa notte lungo un tratto della strada provinciale 122 che collega il comune di Adrano alla frazione di Mendolito, ai piedi dell'Etna.

Un gatto che improvvisamente ha attraversato la strada ha imposto a una diciassettenne alla guida di una minicar di compiere una brusca manovra per evitare di investire l'animale. La ‘macchinina' però si è capovolta e nell'impatto un ragazzino – fratello della conducente – ha perso la vita.

La vittima è un quindicenne: il giovanissimo era seduto sul sedile passeggeri della minicar guidata dalla sorella di 17 anni, ricoverata in condizioni disperate all'ospedale San Marco di Catania.

Stando a una prima ricostruzione degli agenti del commissariato di polizia di Adrano, la piccola vettura si è schiantata contro un muro prima di ribaltarsi. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Catania per estrarre fratello e sorella dall'auto distrutta.

Per il più giovane dei due non c'è stato niente da fare: il 15enne è morto subito dopo l'impatto. La sorella è stata trasportata in fin di vita a Catania. La dinamica dell'incidente è chiara per gli investigatori: la brusca manovra per evitare di investire un gatto.