Catania, donna trovata morta in auto con un colpo di pistola alla testa: si indaga per omicidio Una donna è stata trovata morto nella sua auto nel Catanese. Un colpo alla testa esploso da una seconda persona secondo i carabinieri che stanno indagando per omicidio.

A cura di Chiara Ammendola

Una donna è stata trovata morta in un'auto a Riposto, nel Catanese. Il corpo è stato rinvenuto poco distante dal porto turistico della cittadina in una Suzuki. I carabinieri stanno indagando per omicidio.