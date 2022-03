Catania, dimesso dal pronto soccorso, Sergio muore dopo poche ore: aveva 17 anni Si indaga sulla morte del 17enne Sergio Di Bella: era stato dimesso dal Policlinico di Catania poche ore prima. Gli era stata diagnosticata una colica renale, malgrado una paralisi a una gamba. Aperta un’inchiesta.

A cura di Biagio Chiariello

Sarebbe stata una dissezione aortica a causare la morte del 17enne Sergio Salvatore Di Bella, lo scorso 14 marzo in sala operatoria al Policlinico di Catania. La procura locale ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità sulla tragedia che ha visto vittima il giovane. Secondo la ricostruzione dei fatti, Sergio la sera prima si era sentito male e sarebbe stato quindi trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale etneo. Inizialmente, sarebbe stata diagnosticata una colica renale, malgrado una paralisi a una gamba. Il ragazzo si è però sentito male nuovamente poche ore dopo, perdendo i sensi. genitori lo hanno preso di peso e lo hanno portato nuovamente al presidio d’emergenza di via Santa Sofia. Ma era troppo tardi: è deceduto nella sala operatoria del reparto di cardiochirurgia vascolare.

La denuncia dei genitori: "Vogliamo chiarezza"

I genitori hanno denunciato i fatti ai carabinieri di Nesima e pretendono sia fatta chiarezza su quanto accaduto. “Nella prima visita medica eseguita mio figlio nonostante accusasse una paralisi alla gamba sinistra non hanno fatto alcuna Tac o esami specifici”, denuncia la mamma ai Carabinieri. La Procura ha disposto l’autopsia, che sarà eseguita oggi pomeriggio. È indagato, come atto dovuto per compiere l’accertamento irripetibile, il medico che era di turno al Pronto Soccorso. I familiari, assistiti dall’avvocato Walter Rapisarda, hanno nominato come consulente di parte, il medico legale Lucio Di Mauro e il cardiochirurgo Giuseppe Gula.