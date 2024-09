video suggerito

Catania, auto fuori strada sulla statale e si ribalta: morto un 15enne, altri tre giovani gravi L'incidente è avvenuto a Ramacca: un ragazzo di 15 anni ha perso la vita e altri tre giovani sono attualmente ricoverati in condizioni critiche negli ospedali Cannizzaro, San Marco e Garibaldi di Catania.

A cura di Davide Falcioni

Drammatico incidente la scorsa notte sulla SS 288 in territorio di Ramacca: un ragazzo di 15 anni ha perso la vita e altri tre giovani sono attualmente ricoverati in condizioni critiche negli ospedali Cannizzaro, San Marco e Garibaldi di Catania. L’incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino, orario in cui è arrivata una chiamata di soccorso alla sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Catania.

Lo schianto si è verificato tra il bivio di Iannarello e il territorio del Comune di Ramacca (Ct). I quattro ragazzi erano rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo della loro auto, uscita di strada per cause in corso di accertamento.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Paternò che ha prestato soccorso ai ragazzi feriti e messo in sicurezza la zona dell’incidente. Presenti i Carabinieri dei comandi di stazione di Palagonia e Ramacca per ricostruire la dinamica dell'incidente.