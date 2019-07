Riprendono dalla più macabra delle ipotesi, quella della morte, le ricerche sul caso di Emanuela Saccardi, la mamma 47enne scomparsa lo scorso 23 aprile da Podenzano (in provincia di Piacenza). Gli operatori della Croce Rossa di Piacenza stanno effettuando un nuovo monitoraggio delle sponde del fiume da Piacenza (zona Nino Bixio) fino a San Nazzaro. A controllare le ricerche ci sono anche i carabinieri del Reparto Radiomobile, a cui, dal giorno della scomparsa sono in capo le indagini.

Per il momento le ricerche non hanno dato esito positivo né per il corpo né per oggetti o tracce riconducibili alla donna. Emanuela, 47enne di Podenzano, moglie e mamma, di professione cassiera, è stata vista per l'ultima volta tre mesi fa. Emanuela è uscita da casa per andare a lavoro, alla guida della sua Toyota Yaris di colore bianco. L'auto è stata ritrovata parcheggiata in strada, vuota, nella frazione di San Nicolò. Nel portabagagli dell'auto c'erano la borsa, il portafoglio e i documenti, ma non il cellulare, un Huawei P10 bianco, che da allora risulta spento.

Secondo i figli e il marito della donna, Emanuela non si sarebbe allontanata volontariamente lasciando la famiglia. "Sul posto di lavoro alcuni clienti le facevano delle avances, le chiedevano il numero di telefono, forse lei si è infastidita e qualcuno si è arrabbiato" ha detto la figlia Alessia, ipotizzando che qualcuno abbia potuto intercettare sua madre mentre andava al lavoro. Al momento non ci sono altri indizi, ma i carabinieri continuano a indagare in ogni direzione.