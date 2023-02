Cascia, 48enne disabile morta in casa: aveva dei lividi sul corpo, ferita la coinquilina invalida Avevano lividi in diverse parti del corpo le due donne soccorse ieri a Onelli di Cascia, nel Perugino: entrambe sono originarie della provincia di Rieti. Una di loro è morta. A dare l’allarme è stata la badante. Indagata una persona.

A cura di Biagio Chiariello

Una donna di 48 anni è morta ad Onelli, piccola frazione del comune di Cascia (Perugia), nella giornata di giovedì 16 febbraio. A fare la drammatica scoperta è stata la badante. Nell’ambito delle indagini della Procura di Spoleto una persona è accusata di maltrattamenti. Sul corpo sono stati riscontrati diversi lividi che, uniti alle macchie di sangue individuate in casa, hanno spinto gli inquirenti ad accertamenti ancora più approfonditi e volti a fare completa chiarezza.

Non è tutto: in casa con la vittima viveva un'altra donna, originaria della provincia di Rieti come la stessa 48enne, e a sua volta affetta da disturbi psichiatrici e invalida al 100 per cento. E anche quest'ultima aveva dei segni di lesioni sul corpo. Le due non avrebbero legami di parentela tra loro e non sarebbero proprietarie dell’immobile

Ad assisterle, una badante della zona che ieri intorno alle 11, ha lanciato l’allarme dicendo che la 48enne era stata colpita da un malore. Sul posto è arrivata un’ambulanza, ma l’infermiera ha subito capito la gravità della situazione e ha attivato l’elisoccorso. Ma per la signora era già tardi.

Oltre a constatare l’avvenuto decesso, il personale sanitario ha rilevato la presenza di ecchimosi in diverse parti del corpo della 48enne. Ferite la cui natura è ancora tutta da chiarire e che hanno spinto le autorità sanitarie e gli inquirenti alla massima prudenza.

"Le indagini in corso sono finalizzate per un verso ad accertare le cause della morte, ed a tal fine è stata disposta l’autopsia sulla salma, per altro verso ad accertare la natura delle lesioni riscontrate sulla donna attualmente ricoverata" si legge in un comunicato della procura di Spoleto.