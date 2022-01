Carrara, bimbo di 3 anni cade da un terrazzo alto 10 metri: è grave Un bambino è caduto da un terrazzo dall’altezza di 10 metri. È successo in via Felice Cavallotti a Marina di Carrara. Portato in codice rosso in ospedale.

A cura di Susanna Picone

Immagine d’archivio

Un bambino di tre anni è caduto da un terrazzo dall'altezza di 10 metri in via Felice Cavallotti a Marina di Carrara (provincia di Massa-Carrara). Il drammatico incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 13 gennaio, attorno alle 16.30. Il bambino, finito sulla strada dopo la caduta, avrebbe riportato lesioni soprattutto alle gambe. A quanto si apprende, il piccolo è stato condotto in codice rosso all'ospedale Apuane. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto sono intervenute l'automedica di Carrara e un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Carrara e la polizia. Inizialmente era stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso, che però era impegnato in un altro intervento.

Articolo in aggiornamento