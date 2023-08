Carolei, non riceve i soldi della social card e schiaffeggia il sindaco: “Focolaio pericoloso” Il sindaco di Carolei, comune alle porte di Cosenza, è stato aggredito da un cittadino che lo incolpava di non aver caricato la sua social card. Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha espresso la sua vicinanza alla vittima. “Focolaio di protesta che è destinato ad allargarsi”

A cura di Gabriella Mazzeo

Il sindaco di Carolei, Francesco Iannucci

Aggredito a calci e schiaffi per la mancata ricarica della social card in seguito all'abolizione del reddito di cittadinanza a Carolei. La vittima è il sindaco del comune alle porte di Cosenza, Francesco Iannucci, che nei giorni scorsi è stato picchiato da un residente che, secondo quanto reso noto anche dalla stampa locale, lo accusava di non avergli dato il denaro destinato alle famiglie in difficoltà.

Il sindaco di Carolei si trovava in centro quando un cittadino si è avvicinato a lui per colpirlo. Subito dopo, un altro residente ha affrontato l'aggressore con un pugno in pieno volto. La reazione ha dato il via a una vera e propria colluttazione.

Del fatto sono stati informati i carabinieri, che hanno poi denunciato l'uomo a piede libero. Il sindaco di Carolei è stato ricevuto dalla prefetta di Cosenza, Vittoria Ciaramella, e ha spiegato di essere stato aggredito dal residente per il denaro da caricare sulla social card. Iannucci ha specificato i motivi alla base dell'aggressione, inizialmente collegata all'abolizione del reddito di cittadinanza.

La dinamica dell'aggressione

Il sindaco ha raccontato che si trovava davanti al palazzo comunale con altre persone quando l'aggressore, in evidente stato di alterazione, è sceso dall'auto e ha iniziato ad aggredirlo prima verbalmente e poi con calci e pugni.

"Non riesco a spiegarmi il gesto – ha affermato Iannucci dopo l'incontro con la prefetta – perché la ricarica della carta della spesa viene erogata dall'Inps, quindi credo che sia stato fomentato da qualcuno. Non sono riuscito a farlo ragionare perché era evidente il suo stato di alterazione. Per fortuna sono intervenute anche altre persone presenti che lo hanno fermato".

"La vicinanza delle istituzioni e delle forze dell'ordine – ha aggiunto il primo cittadino – è fondamentale per noi sindaci che siamo soli sui territori, specie in questo momento di forte crisi".

Il sindaco di Cosenza: "Scelta del governo pericolosa"

Sulla vicenda si è espresso anche il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, che ha voluto manifestare la sua solidarietà a Iannucci per quanto successo.

"Esprimo la mia assoluta vicinanza per l'aggressione subita – si legge in un comunicato stampa sul sito del Comune – e della quale si è avuta notizia solo ora. Questa situazione che potrebbe sfuggire di mano nella misura in cui si individuano i sindaci come responsabili per l'erogazione dei fondi per chi è in difficoltà. Queste sono decisioni governative con le quali non siamo assolutamente d'accordo".

La sospensione del reddito di cittadinanza

"Quanto successo a Iannucci – sottolinea Caruso – ci indigna e ci preoccupa, essendo un vero e proprio campanello d'allarme che espone tutti gli amministratori comunali a un rischio enorme. Il gesto va condannato e stigmatizzato, ma è anche il segno di un focolaio di protesta destinato inevitabilmente ad allargarsi. Quanto accaduto al sindaco di Carolei rappresenta una pericolosa avvisaglia".