Caro energia e termosifoni più freddi in inverno, il medico: “Vivere con 19 gradi è l’ideale” La temperatura di 19 gradi in casa è quella perfetta. Lo dice il dottor Maurizio Cancian, presidente della Simg (Società italiana di Medicina generale) in merito alla decisione di abbassare di un grado i termosifoni in inverno.

A cura di Chiara Ammendola

La temperatura perfetta in casa? È di 19 gradi, e se si ha freddo basta indossare qualche capo di abbigliamento in più. Ne è certo il dottor Maurizio Cancian, presidente della Simg (Società italiana di Medicina generale) che difende la scelta del governo che si è detto pronto a un piano per contrastare il caro energia.

Con la necessità di risparmiare il gas, il ministro Cingolani ha infatti preparato un piano che prevede l'abbassamento a ottobre dei termosifoni di almeno un grado non solo in tutti gli edifici pubblici, ma anche nelle abitazioni private. Si passa quindi da 20 gradi a 19.

In un'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Cancian spiega infatti che si tratta di una differenza modesta che non porterà a gravi ripercussioni: “È vero che prendere freddo induce un abbassamento delle difese immunitarie e quindi facilita la diffusione delle malattie virali – le parole del medico – ma basterà vestirsi di più anche in casa”.

Leggi anche Le proposte dei partiti contro il caro energia, dal tetto al prezzo del gas al ritorno del nucleare

Secondo il medico le temperature consigliate per tutelare la nostra salute dovrebbero essere tra i 19 e i 20 gradi di giorno e tra i 17 e i 18 gradi di notte, sottolineando come eccedere fino ad arrivare a 23 gradi sia in realtà sbagliato.

Non solo temperature troppo elevate all'interno di un ambiente chiuso possono provocare pelle secca, mal di testa, tosse e altri sintomi respiratori, ma ci mettono a rischio di sbalzi di temperatura quando poi ci affacciamo in ambienti esterni che non fanno bene alla nostra salute.

Lo stesso rischio si ha la notte con temperature troppo alte che compromettono la qualità del sonno. Il consiglio è dunque di tenere spegnere i radiatori di notte se la casa è ben isolata e riesce a tenere il calore accumulato durante il giorno: “L'importante è mantenere una temperatura tra i 17 e i 18 gradi, per non prendere freddo – conclude – e quindi non incappare in virus influenzale, para-influenzali e respiratori”.