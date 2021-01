Si è sfiorata la tragedia la notte di Capodanno, quando un'intera famiglia è rimasta intrappolata nella propria abitazione divorata dalle fiamme. Le lancette dell'orologio si avvicinano alla mezzanotte quando ai vigili del fuoco di Palermo arriva una chiamata improvvisa: "Siamo intrappolati nel balcone, la casa è in fiamme", grida chi è dall'altra parte della cornetta. Mentre tutti gli italiani si preparavano con bicchieri e bottiglie di spumante per brindare all'anno nuovo, al 2021, il telefono del centralino di emergenza ha squillato, facendo temere subito il peggio.

La corsa contro il tempo dei vigili del fuoco verso l'abitazione in via Porta del Castro, nel capoluogo siciliano, è stata più rapida possibile. Intanto alcuni residenti, allertati dal fumo e dalle fiamme, sono riusciti ad aiutare gli abitanti della casa a scappare. Anche perché ormai, della palazzina restava ben poco. Al loro arrivo, i vigili del fuoco hanno potuto spegnere le fiamme, ma ormai il danno maggiore era fatto. Ancora non si sa cosa abbia provocato il divampare dell'incendio: la famiglia di tre persone – mamma, papà e figlio – che abita nella palazzina ha riferito di aver sentito un fortissimo botto, poi sono arrivate le fiamme e hanno distrutto tutto.

La famiglia non è riuscita a salvare il cane. Distrutti anche gli oggetti usati che il padre vende al mercato, erano conservati al piano terra della palazzina. La polizia sta indagando sull'origine dell'incendio, che potrebbe essere partito da un petardo lanciato dentro il portone d'ingresso. Nel frattempo i tre sono salvi e integri, ma ormai senza casa.