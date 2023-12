Cane resta incastrato tra le ruote di un tram: incredibile salvataggio dei vigili del fuoco Domenica 10 dicembre una squadra dei vigili del fuoco di Torino è intervenuta poco dopo mezzogiorno per mettere in salvo un cane incastrato sotto le ruote di un tram in corso Regina Margherita. Il complesso e delicato intervento ha avuto esito positivo e l’animale impaurito è stato tratto in salvo.

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un'operazione davvero speciale e che ha del miracoloso quella organizzata oggi, domenica 10 dicembre, dai vigili del fuoco di Torino. Poco dopo mezzogiorno la squadra 21 dei pompieri è intervenuta per mettere in salvo un cane rimasto incastrato sotto le ruote di un tram in corso Regina Margherita.

L'incidente e l'intervento dei vigili del fuoco

L'animale salvato dai vigili si chiama Limo ed è un cane di taglia media. Secondo quanto è stato possibile ricostruire della dinamica dell'incidente, sembra che la bestiola stesse passeggiando insieme al suo dogsitter quando è rimasta incastrata tra le ruote del mezzo che stava transitando, in prossimità di una fermata.

Miracolosamente il tram non ha schiacciato e ucciso Limo, quindi sono stati immediatamente chiamati i soccorsi per cercare di salvarlo. Gli uomini della squadra 21 che sono intervenuti sul posto, dopo alcune manovre e grazie a un veicolo che era stato attrezzato con martinetti idraulici, sono riusciti a sollevare la carrozza del mezzo sotto la quale era rimasto incastrato l'animale e a liberarlo.

Come è possibile immaginare, si è trattato di un intervento davvero molto delicato. In rete sono state anche diffuse dai vigili del fuoco alcune fotografie dell'operazione in cui si vedono gli uomini impegnati nel tentativo di estrarre vivo l'animale. Il cane, anche lui ritratto nelle fotografie scattate durante il salvataggio pubblicate sul web, seppur estremamente impaurito e sporco, è rimasto fortunatamente illeso.

Gli uomini del corpo dei Vigili del Fuoco realizzano spesso interventi di questo tipo. Le operazioni sono talmente frequenti che sul portale nazionale dei pompieri esiste un'intera sezione dedicata dove, come si legge sul sito, vengono pubblicati video e immagini degli interventi effettuati dai Vigili, "anche nelle situazioni più complesse, per soccorrere e salvare la vita agli animali in difficoltà".