video suggerito

Cane fa cadere 16enne dallo scooter: proprietario condannato a 130mila euro di risarcimento L’animale è sfuggito al controllo del suo proprietario e ha fatto cadere un ragazzo che transitava da lì con il suo scooter. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un cane di grossa taglia riuscito a sfuggire al controllo del suo proprietario – preso dalla foga di inseguire un gatto – ha fatto cadere un ragazzo di 16 anni che proprio in quel momento si trovava a passare di lì con il suo scooter. È accaduto alcuni anni fa a Livorno e la vicenda, di per sé apparentemente insignificante, si è conclusa con un maxi risarcimento di 130mila euro a favore del ragazzo che in quell'occasione riportò, a seguito dell'incidente, fratture multiple e scomposte con lesione dei legamenti crociati del ginocchio, tanto da necessitare anche di un intervento chirurgico al femore e alla caviglia.

Nonostante il proprietario del cane avesse tempestivamente soccorso il giovane, per il Tribunale di Livorno è da ritenere responsabile dell'accaduto. Il giudice, nella sentenza pubblicata nei giorni scorsi, lo ha ritenuto colpevole di aver violato l'articolo 2052 del codice civile (danno cagionato da animali di proprietà) e lo ha condannato al risarcimento nei confronti del ragazzo, a cui andranno 118 mila euro, oltre a 14 mila euro di spese di lite, per un totale di circa 132 mila euro, come spiega il Corriere della Sera.

"La ricostruzione della dinamica dell'accaduto, così come è stata descritta dal ragazzo, è stata poi confermata dalla confessione del padrone del cane in sede di interrogatorio formale". Inoltre la sua compagnia assicurativa è stata estromessa dal giudizio e quindi l'uomo dovrà pagare i danni provocati dal suo cane al ragazzo di tasca sua, a meno che in secondo grado i giudici non cambino idea.