Tradisce la moglie nella loro scuola di ballo, condannato per lesioni alla dignità: “Gossip l’ha danneggiata”

Un 50enne di Treviso è stato condannato a un risarcimento di 10mila euro all'ex moglie per danno alla sfera personale. L'uomo aveva infatti instaurato una relazione extraconiugale con un'allieva della scuola di ballo che gestiva insieme all'allora consorte. I gossip, secondo i giudici, avrebbero danneggiato la donna che ha ottenuto anche il divorzio.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un uomo è stato condannato a versare un risarcimento di 10mila euro alla ex moglie a causa dei tradimenti perpetrati durante il matrimonio. Il protagonista di questa storia è un 50enne di Treviso condannato per aver causato "danni a diritti costituzionalmente garantiti" alla ex. Secondo il giudice, con la sua relazione extraconiugale l'uomo avrebbe provocato lesioni alla dignità personale e professionale, oltre che all'immagine, all'onorabilità e alla salute dell'ex.

Stando a quanto ricostruisce il Corriere del Veneto, nel 2009 l'uomo, che gestiva con l'ormai ex moglie una scuola di ballo, avrebbe instaurato una relazione extraconiugale con un'allieva. Tutto l'ambiente era venuto a conoscenza della loro storia e la circostanza si sarebbe tradotta in pettegolezzi e atteggiamenti di scherno verso la moglie dell'uomo che, dopo aver scoperto il tradimento, ha chiesto la separazione e ha denunciato l'ex consorte per la lesione di sfere dei diritti della persona tutelati dalla Costituzione.

I giudici le hanno dato ragione, riconoscendo che la diffusione di notizie relative a una relazione extraconiugale dell'uomo avesse avuto conseguenze sulla serenità e sulla reputazione della vittima che lavorava in un ambiente ristretto rilevante anche per la sua vita personale. Il 50enne dovrà ora risarcire l'ex coniuge con 10mila euro per l'immagine danneggiata negli ultimi anni della loro storia.

La donna tradita è riuscita ad ottenere anche il divorzio, smarcandosi di fatto definitivamente dall'ex coniuge con il quale gestiva anche una scuola di danza. I tradimenti, secondo quanto ricostruito durante il processo, si sarebbero verificati in sala dove il 50enne avrebbe a un certo punto instaurato una vera e propria relazione clandestina con un'allieva che continuava a frequentare i corsi di ballo.