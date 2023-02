Cane eroe del terremoto cade nel tombino e muore folgorato: San Benedetto del Tronto finisce al buio Ha toccato un pozzetto elettrico di un palo dell’illuminazione pubblica e la scarica elettrica lo ha ucciso sul colpo. Byron era un cane molecolare che aveva contribuito ai soccorsi durante il sisma del Centro Italia. Il sindaco: “Incredibile, ora indaghiamo”

A cura di Biagio Chiariello

Un cane è morto sul colpo, folgorato dopo essere finito in un pozzetto elettrico a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Byron era a spasso con il proprio padrone lungo via Giovanni XXIII, alle ore 22 circa di ieri, domenica 26 febbraio. La scarica elettrica ha immediatamente messo al buio mezza città (praticamente quasi tutto il centro storico). "Un caso incredibile nella sua drammaticità", come ha detto subito il sindaco Antonio Spazzafumo.

Byron, di razza labradord aveva partecipato negli ultimi dieci anni alle attività del Soccorso Alpino e dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Tra queste le ricerche delle persone sotto le macerie del terremoto del Centro Italia del 2016, nell'omicidio Sarchiè, nelle ricerche dei piloti subito dopo lo schianto dei due tornado nel cielo di Ascoli Piceno nel 2014.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Vigili del Fuoco, oltre al personale del Servizio Veterinario del vicino Pronto Soccorso. Per l’animale non c’era già nulla da fare, mentre il proprietario non avrebbe riportato conseguenze. Massimiliano Galletti, che di professione è impiegato del Comune, ora non si dà pace.

Per per lenire il suo dolore ha condiviso un messaggio con la comunità attraverso la nota che l’amministrazione ha diffuso ai media:

Vorrei solo dire che ho perso in un attimo un compagno di vita coraggioso e generoso, che non si è mai risparmiato in tutte le attività di ricerca che abbiamo compiuto insieme nei suoi dieci anni di servizio", scrive.

"Byron – aggiunge — non era solo un cane, è stato un essere speciale, di cuore immenso, di affetto sconfinato, che ha svolto un ruolo importante per la nostra società. Così vorrei fosse ricordato".

Il Comune ha incaricato i tecnici di accertare le cause dell’incidente. "Sono profondamente addolorato per quanto successo – dice il sindaco, Antonio Spazzafumo – sono stato informato nella tarda serata di domenica dell’accaduto e ho dato immediate disposizioni affinché fosse fatto tutto quanto era necessario per tutelare la sicurezza pubblica. Ora attendo l’esito di queste verifiche. È un episodio incredibile nella sua drammaticità sul quale dev’essere fatta rapidamente chiarezza".