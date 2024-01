Camponogara, musicista 21enne trovato morto in casa: si indaga sul decesso di Nicola Cristian Trolese Un giovane di 21 anni è stato trovato morto in casa a Camponogara. Il giovane era un musicista e per anni aveva sofferto di problemi legati alla dipendenza. Poco prima di morire aveva perso il nonno con cui viveva. Si indaga sull’accaduti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Nella giornata del 5 gennaio, un giovane di 21 anni è stato trovato morto a Camponogara. Nicola Cristian Trolese, musicista, è stato trovato senza vita in casa. Il ragazzo era molto conosciuto in paese per la sua passione per la musica e da anni pubblicava le sue canzoni sulle piattaforme web. Aveva partecipato a diverse manifestazioni di paese proprio portando la sua musica nelle piazze. Per questo motivo, il 21enne era noto anche alla giunta comunale del posto.

Nella vita il ragazzo aveva avuto diverse difficoltà, superate solo con il tempo e l'aiuto medico. Il giovane infatti aveva avuto problemi di dipendenza e più volte era precipitato nel giro pur avendo sempre cercato di riprendersi con tutte le proprie forze. Il giovane aveva studiato all'Egim di Mirano, ma la sua passione era proprio la musica.

Non è chiaro cosa possa essere accaduto al 21enne e sono in corso tutti gli accertamenti del caso per scongiurare l'ipotesi di una overdose o quella del suicidio. Sulle piattaforme web, il giovane pubblicava canzoni dai testi tormentati e tristi incentrati sulle difficoltà di vivere. Prima del ritrovamento del corpo aveva lasciato dei messaggi sui social che avevano fatto preoccupare gli amici e i conoscenti. Ulteriori informazioni su quanto accaduto al ragazzo saranno fornite solo a conclusione degli accertamenti effettuati sul posto dalle autorità intervenute per recuperare la salma del 21enne.

Chi lo conosceva lo descriveva come un ragazzo tranquillo che nonostante i tanti problemi non aveva mai avuto screzi con nessuno in paese. Il 21enne viveva con il nonno che però era scomparso da poco.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Chioggia e nel pomeriggio del 5 gennaio il corpo del giovane è stato rimosso e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali accertamenti.