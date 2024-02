Camper va a fuoco in un parcheggio a Ferrara ed esplode: 2 morti carbonizzati Un camper ha preso fuoco oggi nel parcheggio nei pressi del Decathlon in via Ferraresi: due persone morte carbonizzate sono state trovate all’interno del mezzo. Indagini in corso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio

Tragedia a Ferrara, dove due persone sono morte oggi in un camper andato a fuoco a Ferrara in un parcheggio. È successo nel tardo pomeriggio, nei pressi del Decathlon in via Ferraresi, quando il negozio era ancora aperto ma nessun altro è rimasto ferito perché il mezzo era in un'area isolata.

Le cause di quanto avvenuto sono ancora in via di accertamento e al vaglio della polizia e dei vigili del fuoco. All'interno del mezzo pare ci fossero due bombole di Gpl e qualcuno ha riferito di aver udito anche un'esplosione, ma è possibile siano stati gli pneumatici del mezzo. I due morti, i cui corpi carbonizzati sono stati rinvenuti all'interno del mezzo, sarebbero due familiari, di nazionalità italiana ma ancora in corso di identificazione.

Le forze dell'ordine hanno fatto sapere di essere riuscite a individuare il proprietario del camper, che tuttavia al momento risulta irraggiungibile. Si fa strada l'ipotesi che possa essere tra le vittime, ma il condizionale è d'obbligo. Il mezzo distrutto dal rogo era molto datato, con la targa vecchio tipo riportante la provincia di La Spezia.

Sul posto anche il 118 ed è stata informata la Procura. La squadra mobile insieme alle volanti sta sentendo eventuali testimoni e verificando se ci sono telecamere in zona. Attesi anche i risultati delle analisi medico-scientifiche già disposte.

Per occuparsi dei rilievi dopo le operazioni di spegnimento del rogo, è arrivato il personale del Nucleo investigativo antincendi dei vigili del fuoco di Bologna. Sarà loro compito capire come si sia innescato lo scoppio delle bombole di gpl, e se possa esserci stata una fuga di gas o un malfunzionamento di qualche apparecchio elettrico.