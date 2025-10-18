Cammina sul marciapiede, cade e muore: la tragedia nella notte a Genova

Un uomo di 70 anni è morto mentre si trovava nella notte in via Prà, nell’omonimo quartiere di Genova: stava camminando sul marciapiede quando è caduto e non si è più alzato.

Immagine di archivio

Stava camminando sul marciapiede quando è caduto e non si è più alzato. Così è morto un uomo di 70 anni mentre si trovava nella notte in via Prà, nell'omonimo quartiere di Genova. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

La polizia locale è al lavoro per capire nel dettaglio cosa sia successo. Tra le ipotesi delle cause del decesso, un possibile malore oppure che l'uomo abbia urtato un autobus in transito in quel momento. Fondamentali saranno le telecamere di video sorveglianza della zona e anche di quelle presenti sui bus nella notte in quella via. Il pubblico ministero di turno, Marco Zocco, deciderà se disporre l'autopsia dopo avere ricevuto gli atti dagli agenti. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso.

Se fosse confermato l'incidente con un bus non sarebbe la prima volta. Lo scorso agosto un donna, 83 anni, era stata travolta e uccisa da un pullman in manovra mentre stava risalendo a bordo della nave da crociera Queen Victoria, appena rientrata da una breve escursione. Con lei c'era il compagno, 84 anni, che aveva riportato ferite gravissime ed è stato trasportato d’urgenza in codice rosso. La tragedia era avvenuta nel porto di Livorno. La coppia era americana ed era in Italia per una vacanza che si è trasformata in tragedia.