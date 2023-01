Camionista sbalzato dal tir, precipita dal viadotto e muore: dramma sulla statale Terribile la dinamica dello schianto mortale che ha portato alla morte del camionista, un giovane di 22 anni di Perugia, che viaggiava sulla strada statale 3 nel territorio del comune di Cagli, in provincia di Pesaro Urbino.

A cura di Antonio Palma

Uno spaventoso incidente stradale è costato la vita a un giovane camionista nella prima mattinata di oggi lungo le strade marchigiane. Il dramma poco dopo le 8.30 di oggi, domenica 22 gennaio 2023, sulla strada statale 3 nel territorio del comune di Cagli, in provincia di Pesaro Urbino.

Terribile la dinamica dello schianto mortale che ha portato alla morte del camionista, un giovane di 22 anni di Perugia. Secondo una prima ricostruzione, infatti, dopo aver perso il controllo del mezzo pesante, probabilmente a causa del ghiaccio sulla strada, il giovane è stato sbalzato fuori dalla cabina, precipitando nel vuoto giù da un viadotto.

Un impatto devastante che non ha lasciato scampo al camionista. Terribile la scena che si sono trovati davanti i primi soccorritori giunti sul posto, al chilometro 230 della strada statale 3 "Via Flaminia", all'altezza del viadotto Foci.

Il tir, un camion frigo, aveva distrutto il guardrail nella parte destra della carreggiata per proseguire la corsa dall’altra parte della strada rimanendo fermo in mezzo alla corsia di marcia.

Il giovane camionista invece è stato rinvenuto sul fondo del burrone, a circa una ventina di metri sotto il viadotto. Quando è stato raggiunto dai soccorsi, era ormai troppo tardi e si è potuto solo constatare il suo decesso.

Per recuperare il corpo i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con l'elicottero con la collaborazione del Soccorso Alpino utilizzando tecniche speleo alpine fluviali.

Per consentire i soccorsi, il recupero della salma e per effettuare i rilievi del caso, la strada è stata chiusa al transito in entrambi i sensi di marcia tra gli svincoli di San Geronzio e Cantiano. Il traffico è stato deviato sulla viabilità alternativa.

Sul posto, oltre a vigli del fuoco e sanitari del 118, anche squadre Anas, i carabinieri e la polizia stradale per la gestione del traffico e per ricostruire con esattezza quanto avvenuto.