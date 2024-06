Camion precipita dal ponte tra Sassari e Alghero: morto l’autista Non sono ancora note le cause dell’incidente. L’autista è morto poco dopo essere stato estratto dall’abitacolo. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso dell’Areus e un’ambulanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Grave incidente stradale nel nord Sardegna. Un camion è infatti precipitato da un ponte sulla quattro corsie tra Sassari e Alghero dopo lo svincolo per Bancali. Non sono ancora note le cause dell'incidente mentre il conducente è morto poco dopo essere stato estratto dall'abitacolo: l'uomo inizialmente era sembrato cosciente e aveva risposto alle domande dei soccorritori, che sono riusciti a raggiungerlo a fatica. Le sue condizioni si sono poi improvvisamente aggravate fino al decesso.

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso dell'Areus e un'ambulanza. L'incidente si è verificato all'altezza del km 9,800 nel territorio del comune di Sassari. Il tratto interessato della strada statale 291 Var ‘della Nurra' è stato chiuso al traffico in direzione Olmedo. I veicoli sono deviati sulle strade provinciali. Personale dell'Anas e forze dell'ordine sono al lavoro per ripristinare la circolazione al più presto.