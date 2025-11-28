Attualità
Camion cede su un ponte provvisorio e resta sospeso sul greto del Cerusa: operaio 40enne vivo per miracolo

Un operaio di 40 anni è sopravvissuto per miracolo a un incidente sul lavoro sul greto del fiume Cerusa. L’uomo è stato salvato mentre era sospeso nel vuoto dai vigili del fuoco e condotto in ospedale.
A cura di Gabriella Mazzeo
È vivo per miracolo l'operatore di un camion impegnato a scaricare alcune piattaforme aeree con un  mezzo meccanico su un ponte situato in via delle Fabbriche, sopra Voltri. L'uomo stava svolgendo il suo turno di lavoro intorno alle 8 di oggi, venerdì 28 novembre, quando per cause che restano di accertare, è scivolato con una ruota del mezzo dal ponte, finendo nel greto del torrente Cerusa.

Sul posto sono stati immediatamente inviati i soccorsi con l'ambulanza della Croce Rossa Ponente e l'automedica Golf 5 e i vigili del fuoco. Le condizioni dell'operaio 40enne si sono fortunatamente rivelate meno gravi rispetto a quanto non sembrasse in un primo momento e l'uomo, uscito autonomamente dal greto del torrente, è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale Galliera per un trauma a un braccio e uno alla schiena.

L'operaio non è fortunatamente in pericolo di vita. Presente in via delle Fabbriche anche la polizia locale, che ha assistito i vigili del fuoco durante le operazioni di rimozione del mezzo ribaltatosi con l'autogru.

Auto sbaglia la curva e finisce in mare nel porto di Bari: automobilista salvato dalla Capitaneria

I vigili del fuoco hanno raccontato l'operazione di salvataggio sul canale social X. I soccorritori hanno salvato l'operaio a bordo del mezzo, permettendone l'uscita autonoma dal greto del fiume, e poi hanno rimosso con l'autogru la piattaforma aerea, evitando il crollo e scongiurando il peggio per il 40enne poi assistito dai medici che hanno confermato, fortunatamente, che le sue condizioni di salute erano meno gravi di quanto inizialmente supposto da chi è intervenuto per mettere in sicurezza l'area.

L'uomo è stato affidato alle cure dei sanitari che gli hanno fornito tutta l'assistenza del caso. Il 40enne se l'è fortunatamente cavata con poco, mentre le autorità lavorano per accertare eventuali responsabilità e delineare la dinamica dell'incidente sul lavoro.

Attualità
