Caltagirone, giallo sulla morte di un uomo: trovato in casa con ferite da arma da fuoco Massimo riserbo nel Catanese rispetto al ritrovamento del corpo senza vita di un uomo di 61 anni in una casa a Caltagirone. A trovarlo il personale del 118 intervenuto per i soccorsi.

A cura di Susanna Picone

Un uomo di sessantuno anni è stato trovato morto nella giornata di ieri, martedì 10 giugno, in una casa di Caltagirone, in Sicilia. Su quanto accaduto c’è il massimo riserbo da parte di chi indaga, ma stando alle poche informazioni che stanno trapelando i carabinieri starebbero già ascoltando alcune persone.

Ma andiamo con ordine: la vittima è un uomo di sessantuno anni che è stato trovato nella propria casa nella provincia di Catania. A dare l’allarme sarebbero stati alcuni familiari ma poi, ad accorgersi che si trattava di un delitto e non di un incidente domestico come inizialmente ipotizzato, sarebbe stato il personale del 118 intervenuto sul posto per prestare i soccorsi.

La vittima sarebbe stata assassinata con colpi di arma da fuoco. Da qui, l’avvio delle indagini con le forze dell’ordine in campo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Catania e della locale compagnia dell’Arma, che in queste ore stanno ascoltando diverse persone. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Caltagirone. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori, ma quella in questo momento predominante segue appunto la pista dell’omicidio.