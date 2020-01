Le vacanze di Natale sono appena finite e gli studenti italiani sono già in attesa delle prossime vacanze dai banchi delle aule scolastiche. A chi si chiede quando potrà riposare per qualche giorno prima dell'arrivo dell'estate, la risposta è: molto presto. A fine febbraio, infatti, in molte regioni italiane le lezioni saranno sospese in occasione del Carnevale. Ma le festività e ponti per alunni e docenti non finiscono qui: dopo la Pasqua, ci sarà anche il ponte del 25 aprile e quello dell'1 maggio, giorno della festa dei Lavoratori, fino al 2 giugno, festa della Repubblica. Ecco, allora, di seguito tutti i ponti e le festività previste dal calendario scolastico 2020/2021.

Le prime vacanze dopo la Befana sono quelle di Carnevale: il calendario

Dopo l'Epifania, le prossime vacanze scolastiche in programma sono quelle in occasione del Carnevale, che nel 2020 comincerà ufficialmente il 20 febbraio e terminerà il 25. Gli studenti più di tutti beneficiano di questa festa, dal momento che per alcuni di loro, oltre a feste in maschera e dolcetti, ci sarà anche la chiusura della scuola per alcuni giorni. Così, in Friuli Venezia Giulia, ad esempio, le scuole saranno chiuse dal 24 al 26 febbraio, così come in Valle d’Aosta e Veneto. In Piemonte, invece, gli studenti saranno in vacanza dal 22 al 26 febbraio, mentre in Trentino-Alto Adige dal 22 al 25 febbraio 2020. Vacanze lunghe nella provincia di Bolzano con le scuole chiuse dal 22 al 29 febbraio,. Infine, in Campania e Basilicata resteranno chiuse il 24 e 25 febbraio. In Abruzzo, invece, gli studenti resteranno a casa solo il 25 febbraio.

Tutti i ponti e le festività dell'anno scolastico 2020/2021

Dopo Carnevale, gli studenti italiani dovranno aspettare le vacanze di Pasqua, che quest'anno cade il 12 aprile. A differenza dello scorso anno, non ci sarà purtroppo nel 2020 nessun maxi ponte: il 25 aprile cade infatti di sabato. Andrà meglio l'1 maggio, che cade di venerdì e quindi chi lavora e va a scuola potrà rimanere a casa un giorno in più, mentre altri potranno sperare nel ponte del 2 giugno, che viene di martedì, ma per tutti gli altri bisognerà attendere direttamente l'8 dicembre: nel 2020 l'Immacolata cade di martedì, per cui non è escluso che alcuni istituti possano concedere anche il lunedì precedente di festa. Ma è ancora presto per dirlo. Ecco, allora, tutti i ponti e le festività fino al Natale 2021: