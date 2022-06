Caldo record in Italia, 19 città da bollino rosso domani 29 giugno: le previsioni meteo Non si ferma l’ondata di caldo sull’Italia nonostante i fenomeni di maltempo: domani 29 giugno temperature da bollino rosso in 19 città.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono 19 le città da bollino rosso per il gran caldo nella giornata di domani, mercoledì 29 giugno. La colonnina di mercurio del termometro continuerà infatti a salire nonostante le piogge sparse previste in diverse zone d'Italia. Le temperature minime saranno in generale diminuzione, mentre le massime continueranno ad aumentare nonostante le brevi precipitazioni. A beneficiare di una breve tregua, i comuni colpiti da maltempo nella giornata odierna. Saranno Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Ancona, Bari, Bologna, Catania, Pescara e Viterbo i centri ostaggio del caldo africano per l'ultima settimana di giugno. Ecco quali saranno quelle da bollino rosso.

Le città da bollino rosso domani 29 giugno

Nella giornata di oggi, martedì 28 giugno, sono state 13 le città che hanno dovuto fronteggiare l'allerta massima per il caldo record, mentre in altre 5 è prevista allerta gialla e in 9 allerta arancione.

Quelle da bollino rosso per la giornata di mercoledì 29 saranno Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Ancona, Bari, Bologna, Catania, Pescara e Viterbo. Queste zone d'Italia saranno protagoniste dell'allerta sia per il 29 che per il 30 giugno.

Nella giornata di giovedì, infatti, alle 19 città nell'occhio del ciclone si aggiungeranno Trieste, Venezia e Verona. Genova e Torino sono le uniche 3 città che manterranno il bollino giallo nei tre giorni considerati.

Le previsioni meteo di domani

Per la giornata di domani, mercoledì 29 giugno, è previsto cielo sereno o poco nuvoloso con poche piogge sparse e temporali principalmente a Nord-Est. Al mattino pioverà in Emilia Romagna, nell'alta Toscana, nella Lombardia orientale, in Friuli Venezia Giulia e in Veneto, dove sono attesi anche temporali. Piogge isolate in Trentino-Alto Adige. Le precipitazioni saranno più insistenti durante la notte su alto Piemonte, già colpito da violente grandinate nella giornata di oggi, e Friuli Venezia Giulia.

Allarme siccità, il caldo non dà tregua all'Italia

Continua ancora l'allarme siccità in tutta la penisola nonostante siano previste piogge sparse sullo Stivale nel corso della settimana. Le precipitazioni infatti non riusciranno a rimediare ai danni del gran caldo: secondo gli esperti si tratta di fenomeni troppo brevi e spesso localizzati. L'acqua non ristagna, ma evapora a causa delle altissime temperature. Il caldo aumenterà ancora e le ondate di calore continueranno a preoccupare il Paese per il resto della settimana. Queste condizioni climatiche, ricorda il Ministero della Salute, possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione, soprattutto dei soggetti vulnerabili, come anziani, malati cronici, bambini, donne in gravidanza.