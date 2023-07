Caldo, nuovo record di consumi elettrici: sfiorato il massimo storico del 2015 Secondo i dati monitorati oggi 18 luglio da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, la richiesta di energia nella giornata di oggi ha toccato quota 57,85 GW superando anche il picco di ieri.

A cura di Biagio Chiariello

Il gran caldo di queste ore ha spinto i consumi elettrici a toccare il nuovo record del 2023. Alle 14.45 la rete gestita da Terna ha registrato un consumo di 57,85 GW. Un andamento in leggero calo rispetto alla previsione di 58 GW, ma è evidente che le altissime temperature di questi giorni restano un problema per le tasche dei cittadini che hanno necessità di un clima più fresco.

La progressione durante le ore calde è stata evidente, superando il consumo di 56,67 GW registrato ieri, 17 luglio. Il nuovo valore si è avvicinato, senza però superarlo, al massimo storico del luglio 2015, quando i consumi raggiunsero i 60,5 GW.

Si tratta di numeri importanti soprattutto se li confrontiamo con il mese di agosto 2022 dove la domanda di energia elettrica è stata di 25.944 GWh, in riduzione rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (-2,6%) e in linea rispetto al valore di agosto 2020 (+0,6%).

Nel periodo di maggio 2022 il report di Terna aveva fatto segnare un calo del 6,3% in termini di domanda di energia complessiva mentre per quanto riguarda i primi 5 mesi dell’anno c'è stata una discesa del 4,5% della richiesta di energia elettrica se confrontata con il periodo che va da gennaio a maggio del 2022.

L' impennata dei consumi è ovviamente causata dalla morsa di fuoco che ha attanagliato la Penisola per l'anticiclone africano. Per far fronte alla maggiore richiesta di elettricità dovuta soprattutto all'utilizzo massiccio di condizionatori, Terna sta monitorando costantemente la situazione, cercando di ottimizzare la distribuzione anche con l'obiettivo di evitare blackout.