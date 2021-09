Cagliari, si dà fuoco in strada: agente ustionato gravemente per salvarlo L’episodio tra le strade di Assemini, nell’hinterland di Cagliari, quando un uomo si è dato fuoco cospargendosi di benzina e rimanendo gravemente ferito. Nel tentativo di salvarlo e spegnere le fiamme è rimasto ferito gravemente anche un poliziotto che era intervenuto. Entrambi in ospedale in codice rosso.

A cura di Antonio Palma

Attimi drammatici nella mattinata di oggi tra le strade di Assemini, nell’hinterland di Cagliari, quando un uomo si è dato fuoco cospargendosi di benzina e rimanendo gravemente ferito. Nel tentativo di salvarlo e spegnere le fiamme in quei tragici momenti, è rimasto ferito gravemente anche un poliziotto che era intervenuto con un collega dopo la chiamata di emergenza da parte di alcuni passanti. L’episodio nelle prime ore di oggi, intorno alle 8 di venerdì, in via Carmine, dove un residente della cittadina della città metropolitana di Cagliari si è piazzato in strada con una tanica piena di benzina, urlando in evidente stato di agitazione e minacciando di darsi fuoco.

Dopo l’allarme al 112 lanciato dai passanti, sul posto sono accorse subito alcune volanti della Questura di Cagliari i cui agenti hanno intrapreso subito una trattativa con l’uomo per farlo desistere dal suo intento, mantenendosi però a distanza di sicurezza. Il 50enne, un cittadino di origine rumena, sembrava essersi tranquillizzato quando repentinamente si è versato addosso il liquido infiammabile il contenuto nella tanica dandosi fuoco. La fiammata immediata lo ha avvolto repentinamente e con lui però anche l’agente che pochi istanti prima si era lanciato verso di lui per fermarlo appena aveva capito le sue intenzioni.

A questo punto l’intervento degli altri agenti e dei vigli del fuoco che erano accorsi sul posto insieme a polizia e sanitari del 118. Sia il cinquantenne che il poliziotto sono stati quindi soccorsi e trasportati d’urgenza in ospedale in codice rosso per gravi ustioni. L'agente della Squadra volante è stato ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari con ustioni alle braccia e alle gambe. Il 50enne, invece, è stato ricoverato al Policlinico di Monserrato, anche lui in codice rosso.