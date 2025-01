video suggerito

Cade su un tavolo di plastica e muore dissanguato in casa a Schio: indagano i carabinieri a Vicenza La vittima è un cittadino nigeriano, Kelly Egbon, di 32 anni, morto dissanguato all'interno della propria abitazione, nel centro di Schio (Vicenza). Indagano i carabinieri.

A cura di Biagio Chiariello

Immagine di repertorio

È caduto su un tavolo di plastica ed è morto dissanguato. Una fine tragica quella di Kelly Egbon, un uomo di 32 anni originario della Nigeria, che ha perso la vita nella propria abitazione situata nel centro di Schio, in provincia di Vicenza.

Il drammatico episodio è avvenuto nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 gennaio. La causa del decesso è stata una profonda ferita alla gamba che ha reciso l’arteria femorale, provocando un'emorragia fatale.

A fare la macabra scoperta sono stati i carabinieri, intervenuti nell’abitazione dopo essere stati allertati. Sul luogo del tragico evento sono giunti anche il magistrato di turno della procura di Vicenza e il medico legale, che hanno eseguito un primo sopralluogo per raccogliere elementi utili a chiarire la dinamica dell’accaduto. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire con esattezza ciò che è successo e per accertare se la vittima fosse sola in casa al momento dell’incidente o in compagnia.

Secondo una prima ipotesi, Egbon sarebbe caduto su un tavolo di plastica, procurandosi una grave lesione alla gamba che ha interessato l’arteria femorale. Accanto alla tesi dell’incidente domestico, si indaga anche su una possibile lite avvenuta poco prima della tragedia, che potrebbe in qualche modo aver contribuito al decesso.

La salma dell’uomo è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale Alto Vicentino di Santorso, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti. Non è ancora chiaro se verrà effettuata l’autopsia per fare piena luce sulla vicenda.