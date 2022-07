Cade in bici lungo la discesa del Passo Durone: Pietro muore a 18 anni Pietro Ballarini, 18 anni, è morto ieri cadendo lungo la discesa del Passo Durone: stava pedalando in compagnia di un gruppo di amici.

A cura di Davide Falcioni

Stava facendo quello che amava di più: andare in bicicletta sulle Dolomiti in compagnia di un gruppo di amici accomunati dalla stessa passione.

Così, pedalando, ha però perso la vita a soli 18 anni Pietro Ballarini. Il drammatico incidente che l'ha visto protagonista si è verificati nella tarda mattinata di ieri sulle strade delle Giudicarie, per l'esattezza lungo la strada provinciale 222 del passo Durone.

Il giovane ciclista, residente a Mori, era in sella alla sua bici da corsa con un gruppo di amici e stava affrontando la tortuosa discesa che dal passo porta a Tione: a ridosso di una curva ha perso il controllo della propria bicicletta finendo per schiantarsi contro il guard rail. L'impatto, complice anche la velocità, ha spezzato in due il caschetto che Pietro indossava: il dispositivo di sicurezza non è riuscito a proteggere la testa del 18 da un urto violentissimo e dall'esito rivelatosi letale.

Leggi anche La moto del fidanzato finisce contro un’auto, 14enne cade e muore travolta da un altro veicolo

Sul posto sono subito accorsi i soccorsi con due ambulanze. Pietro era ancora in vita, seppur in gravi condizioni, così è stato attivato anche l’elisoccorso, partito da Bolzano, che ha vericcellato l’equipe sanitaria sul posto. In supporto ai sanitari e al personale dell’elicottero anche le squadre dei vigili del fuoco di Bleggio Superiore, Bolbeno-Zuclo e Tione. Per effettuare tutti gli accertamenti di rito sono arrivate sul posto la pattuglia della polizia locale delle Giudicarie.

I sanitari hanno tentato in tutti i modi con lunghe manovre rianimatore, durate 45 minuti, di salvare la vita al 18enne. Purtroppo tutti i tentativi sono risultati inutili perché i traumi riportati dal giovane nella caduta sono stati troppo gravi.