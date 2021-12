Cade e rimane per ore al freddo nel giardino: carabinieri salvano anziana e le tengono la mano La disavventura di una anziana donna di 91 anni che vive lontana dai due figli a Martina Franca, in provincia di Taranto. In ospedale in ipotermia ma non è in pericolo.

A cura di Antonio Palma

Non rispondeva al telefono né al citofono, così i carabinieri hanno deciso di scavalcare il muretto di recinzione della casa ritrovandola nel giardino sul retro dove era rimasta bloccata immobile per ore al freddo, impossibilitata a muoversi per una brutta caduta. Così i Carabinieri di Martina Franca, in provincia di Taranto, hanno salvato una anziana donna di 91 anni che vive lontana dai due figli e con l'aiuto giornaliero di una badante. Secondo quanto ricostruito, l'incidente proprio dopo l'allontanamento del badante, martedì sera, la donna infatti sarebbe uscita nel giardino dove però è caduta ed è rimasta a terra. Il figlio l'aveva chiamata la telefono una prima volta la sera stessa ma senza avere risposta così aveva provato al mattino ma il risultato è stato lo stesso, così è scattato l'allarme.

Alla Centrale Operativa dell'Arma la richiesta è giunta intorno alle ore 13 di mercoledì quando il primogenito della signora ha chiamato i carabinieri spiegando la situazione. Una pattuglia così è giunta davanti all'abitazione di residenza della donna e, dopo aver constatato che non rispondeva nemmeno al citofono, ha deciso di entrare. Poco dopo i due militari hanno scoperto che la signora era distesa a terra nel giardino sul retro della casa. La 91enne era riversa a terra nel proprio orto, infreddolita ed impaurita ma cosciente. I carabinieri hanno subito allertato i soccorsi medici e nell'attesa dell'ambulanza le sono stati accanto stringendole la mano, rassicurandola, e coprendola con alcune coperte recuperate in casa. La donna infine è stata trasportata in ospedale dal 118. I medici le hanno riscontrato un inizio di ipotermia, ma non in pericolo di vita e ha potuto riabbracciare i figli, subito rientrati a Martina Franca dopo essere stati informati.