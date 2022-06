Cade e batte la testa ma si rialza, Andrea muore nel sonno a 27 anni lasciando bimbo di 15 mesi Andrea Nairi è stata trovata esanime stesa sul letto di casa a Quartu Sant’Elena. Erano stati già organizzati i funerali ma la Procura ha fermato tutto disponendo l’autopsia.

A cura di Antonio Palma

Era caduta nel cortile di casa e aveva battuto la testa contro un cancello ma si era subito alzata lasciando pensare che non si fosse fatta nulla. Poche dopo però si è assopita sul letto cadendo in un profondo sonno da cui purtroppo non si è mai più risvegliata. Così è morta Andrea Nairi, mamma 27enne residente in Sardegna che lascia anche un bimbo di poco più di un anno di età.

Un decesso tanto repentino quanto strano su cui ora la Procura di Cagliari ha deciso di fare luce disponendo l’autopsia sul corpo della giovane donna per accertare l'esatta causa della morte e ottenere qualsiasi altro elemento utile a ricostruire i fatti. Gli accertamenti post mortem saranno condotti nelle prossime ore all’istituto di medicina legale del Policlinico di Monserrato a Cagliari dove è stato trasferito il cadavere.

Il decesso di Andrea risale a martedì scorso quando la ventisettenne è stata trovata esanime stesa sul letto di casa sua a Quartu Sant'Elena dai familiari di ritorno nell'abitazione in località Flumini. La chiamata al 118 da parte dei parenti è stata immediata quando hanno capito che non stava dormendo ma non è servita a nulla se non a constatare il decesso della donna. A questo punto il medico che ha certificato il decesso ha dato il via libera ai funerali stabilendo che la donna era morta per cause naturali.

funerali annullati

Sul corpo infatti non avrebbe trovato lesioni traumatiche evidenti che potessero fare pensare ad altro e quindi non erano state allertate le forze dell'ordine. Qualcuno però poi ha segnalato la caduta precedente al decesso facendo sorgere il dubbio su un possibile collegamento e la Procura cagliaritana, informata dei fatti, ha fermato i funerali, già organizzati per venerdì, disponendo l'autopsia che ora dovrebbe sciogliere ogni dubbio sulla morte di Andrea Nairi.