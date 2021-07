in foto: Immagine di archivio

Un bambino di soli 5 anni è finito in coma oggi dopo essere caduto dalla finestra della sua abitazione di Lerici, in provincia di La Spezia. Il drammatico incidente è avvenuto nella prima mattinata di oggi, intorno alle 6 di giovedì 8 luglio, quando il piccolo è stato soccorso dai sanitari e trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Andrea in codice rosso. Secondo le prime notizie, il bambino sarebbe caduto dalla finestra di una abitazione al secondo piano di un palazzo riportando lesioni gravissime. Vista la gravità dei fatti, la centrale operativa del 118 ha allertato immediatamente l'elisoccorso che ha provveduto poi al trasporto immediato del piccolo all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova dove è ora ricoverato in terapia intensiva.

Il piccolo è arrivato al Gaslini intorno alle 9 con una ambulanza che lo aveva prelevato all'aeroporto di Genova dove era arrivato con l'eliambulanza. Secondo la direzione sanitaria dello stesso ospedale del capoluogo ligure, le condizioni del bambino sono gravissime, il piccolo è in coma e la prognosi quindi riservata. Il bollettino diramato dall'ospedale spiega che "questa mattina alle ore 9.00 circa un'ambulanza ha trasportato al Gaslini dall'aeroporto di Genova, dove era atterrato in elicottero, un bambino di 5 anni in coma. Il paziente è ricoverato presso la U.O. Terapia Intensiva in condizioni gravissime. Sono in corso le attività diagnostiche per definire l'estensione delle lesioni, la prognosi è riservata. Sulla dinamica dell'incidente è stata riferita caduta dalla finestra della sua abitazione al secondo piano, in una località in provincia di La Spezia". Sull'esatta dinamica dell'accaduto indagano ora i carabinieri intervenuti sul luogo del fatto.