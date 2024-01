Cade dal cofano dell’auto mentre registra un TikTok, morto dopo 9 giorni il 18enne Lorenzo Pjetrushi Lorenzo Pjetrushi è morto dopo 9 giorni di agonia in ospedale dopo un grave incidente avvenuto durante la registrazione di un TikTok. Stando a quanto ricostruito, il 18enne era caduto dal cofano dell’auto del cugino dopo una manovra rischiosa effettuata dal ragazzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Ha lottato per nove giorni tra la vita e la morte, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Ca'Foncello di Treviso. Nel primo pomeriggio di oggi, 29 gennaio, Lorenzo Pjetrushi è però deceduto all'età di 18 anni: il ragazzo non ce l'ha fatta dopo un gravissimo incidente avvenuto nel piazzale degli impianti sportivi di Cimadolmo il 20 gennaio scorso, mentre registrava un video per TikTok.

Secondo quanto riportato dal portale Today.it, il giovane si trovava con alcuni amici e parenti per festeggiare il compleanno del cugino. I ragazzi avevano deciso di organizzare uno scherzo al festeggiato e il 18enne era salito sul cofano dell'auto guidata dal parente fingendo di surfare sulle onde. Il gioco è però finito in tragedia e il ragazzo è caduto rovinosamente a terra dal cofano del veicolo, procurandosi un forte trauma cranico.

Stando a quanto ricostruito, il ragazzo sarebbe caduto dopo aver perso l'equilibrio a causa di una manovra rischiosa eseguita dal cugino. Gli amici e i familiari del ragazzo hanno immediatamente allertato il 118 e il giovane è stato ricoverato d'urgenza al Ca' Foncello di Treviso. Dopo nove giorni di agonia trascorsi nel reparto di terapia intensiva del nosocomio, il 18enne è però deceduto. Non si esclude che la vicenda possa ora assumere risvolti di carattere penale con la Procura di Treviso che potrebbe aprire un'inchiesta. Sul luogo dell'accaduto sono infatti intervenuti i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso.

"C'è grande tristezza nella comunità per questo episodio così doloroso" ha commentato il sindaco di Ormelle, Andrea Manente, che ha voluto manifestare vicinanza e cordoglio per la famiglia. "Tutto questo è accaduto in occasione di un momento di festa. Siamo vicini ai genitori e ai parenti di questo ragazzo deceduto in circostanze tragiche".