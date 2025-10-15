Cade dal balcone di casa mentre pulisce i vetri delle finestre: donna muore a Firenze

L’incidente è avvenuto sotto gli occhi attoniti dei vicini, accorsi subito dopo aver udito un forte rumore seguito dalle grida. La donna aveva 68 anni e stava pulendo i vetri delle finestre di casa.

Un drammatico incidente domestico si è verificato questa mattina a Scandicci, in provincia di Firenze, dove una donna di 68 anni ha perso la vita precipitando dal primo piano della propria abitazione mentre stava pulendo i vetri. L’incidente è avvenuto sotto gli occhi attoniti dei vicini, accorsi subito dopo aver udito un forte rumore seguito dalle grida.

Quando i soccorsi del 118 sono arrivati sul posto, le condizioni della donna sono apparse subito disperate. Nonostante i tentativi di rianimazione, per lei non c’è stato nulla da fare: la caduta si è rivelata fatale. "Ho sentito le sirene e poi ho capito che era successo qualcosa di grave – ha raccontato una vicina, ancora sconvolta -. La conoscevamo tutti, era una persona gentile e riservata. Pensare che è successo mentre faceva una cosa così normale, come pulire i vetri, è terribile".

Secondo quanto riferito dai residenti, la donna si trovava da sola in casa al momento dell’incidente. I carabinieri, intervenuti sul luogo, stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto per chiarire ogni dettaglio.